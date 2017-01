"Prometo entrega, sacrificio y ganas en Santa Fe": Denis Stracqualursi

Santa Fe comenzó el viernes anterior la pretemporada y presentó a varios de los refuerzos para los compromisos que tendrá en la temporada 2017, el primero de ellos, la Supercopa, en la que se medirá con el Medellín, campeón del primer semestre del año pasado. Los otros son las dos Ligas locales y la Copa libertadores.

Una de las novedades que sobresalió en el primer día de trabajo del equipo fue el delantero argentino Denis Andrés Stracqualursi, de 29 años, nacido en Rafaela, quien comenzó en las divisiones menores del club Atlético Peñarol de su ciudad natal, y quien llega del Emelec, de Ecuador, en el que tuvo una opaca temporada debido a una serie de lesiones.

Un año antes, en Lanús, tras su regreso a Argentina, tampoco tuvo fortuna con el gol. Se fue en blanco.

Ahora llega al campeón colombiano con la idea de tomar nuevos aires y demostrar que tiene poder ofensivo, el mismo que reventó en el 2011 cuando marcó 21 goles en 38 partidos con Tigre, en la primera división de su país.

‘Traca’, como le dicen al atacante, ha vestido además las camisetas de Everton, en Inglaterra (2011-12), San Lorenzo (2012-13), Emelec (2013-14, en el que fue campeón) y Baniyas (Emiratos Árabes Unidos, 2014-15).

El TIEMPO habló con el delantero, de 1,91 metros de estatura, tras la primera sesión de trabajos que adelantó el plantel en Cajicá. “Llegar a Santa Fe es un gran reto. Cuando supe del interés por contratarme me pareció interesante, no lo dudé, y además, conozco a varios de los integrantes del cuerpo técnico, como Pablo César Fernández, el asistente técnico, a quien conocí cuando fue entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

¿Qué tipo de delantero es?

"Soy un 9 clásico, con mucha presencia en el área, que trato de sacar mucha ventaja en el juego aéreo. Esa es una de mis virtudes. Siempre quiero ser un referente, un hombre de gol".

¿Por qué los últimos dos años, tanto en Lanús como en Emelec, no tuvo el rendimiento esperado?

"Antes de llegar a Lanús en 2015, estuve en Baniyas, en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes. Fueron decisiones que quizá no se debieron tomar, pero que sirven para no volver a cometer esos errores. En Lanús tuve inconvenientes personales y en Emelec, en mi segunda oportunidad, llegué tarde a la pretemporada. Luego sufrí una lesión en una costilla y eso me impidió estar ‘a tope’. Estuve mucho tiempo parado. Pero los cambios ayudan y llegar a Santa Fe me tiene muy motivado. El delantero responde con goles y a eso vine a Santa Fe".

¿Qué le llamó la atención para llegar a Santa Fe?

"Dos cosas: la primera es la tradición, la grandeza, su presente y las competencias internacionales. Esos compromisos son retos en los que quiero salir a matarme por el equipo. Y la segunda, que tiene un cuerpo técnico serio. Nunca me ha dirigido el profesor Costas, pero sé de su trabajo. Prometo entrega, sacrificio y ganas. Llego por un año, a préstamo, con opción de compra".

¿Qué sabe de Santa Fe y del fútbol colombiano?

"Santa Fe es de los históricos. Ha tenido unos últimos años muy buenos. Fue campeón de la Suramericana y ahora, como actual campeón de la Liga, volverá a la Libertadores. Colombia tiene un fútbol exigente. Nacional también fue campeón de la Libertadores y finalista de la Suramericana".

¿Conoce a Omar Pérez o Jonathan Gómez, los otros argentinos del equipo?

"Aún no. Ellos no estuvieron en el primer día de trabajo. Omar es un referente; sé de su clase, de su temperamento y su importancia en el equipo. Gómez también le ha aportado mucho al club y tener a compatriotas da motivación porque te sientes acompañado y como en casa".

¿Qué tal fue el primer día de trabajo?

"Muy duro. La altura pega bastante, pero es cuestión de adaptarse. Vamos paso a paso. Nos alistamos para la primera concentración del plantel, desde este sábado. Me siento bien físicamente, pero hay que trabajar fuerte y darlo todo para estar a disposición del cuerpo técnico. Será una pretemporada exigente".

Lo primero es la final de la Superliga contra el DIM…

"Aspiro estar 10 puntos. Quiero jugar en todas las competencias y ratificar mi condición de goleador. Lo que uno desea es no tener ninguna lesión para estar a la altura. Mi objetivo es rendir con goles y, claro, colaborar en función del trabajo colectivo. Eso también es lindo para la afición, que sé que es muy fiel".

En la temporada se vendrán clásicos con Millonarios, que tiene como técnico a Miguel Ángel Russo...

Nunca me ha dirigido, pero sabemos que es un gran entrenador. Además cuenta con un asistente como Hugo Ernesto Gottardi, quien fue grande en Santa Fe: es uno de los históricos. Habrá que enfrentarlos con todo el respeto. Serán lindos clásicos.

JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @arana_javier