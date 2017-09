'Quintero da estilo y finura a la forma de jugar que queremos': Peláez

Deportivo Independiente Medellín utiliza las sesiones de entrenamiento para corregir aspectos que el cuerpo técnico considera fundamentales. La idea es crecer en la Liga II para estar más cerca de la clasificación a los cuartos y conseguir un buen resultado en la ida de las semifinales de la Copa Colombia ante Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot. Juan José Peláez habló de la actualidad de su elenco.

¿En qué se concentran en estos días de trabajo?

“Primero, en que el preparador físico haga su parte y fortalezca temas que no se pueden normalmente durante la competencia. Y en lo futbolístico, la parte táctica: presionar arriba y el manejo de pelota, tener más seguridad y criterio con el balón en los pies. Esos dos son fundamentales en el fútbol de hoy y también el mantenimiento en la parte defensiva. Que el equipo dependa más de los conceptos y que las individualidades, si están, enriquezcan esos conceptos”.

¿Y cuál es el énfasis en cuanto al funcionamiento colectivo?

“En lo que más insistimos es en la labor de equipo y en la amistad que debe surgir por dentro, que entre los jugadores haya buen ambiente. Eso se logra con mucha honestidad, transparencia y hablando la verdad. Tratamos de comunicarnos mucho individual, grupal y colectivamente. Eso nos ayuda para suplir deficiencias que no negamos que tiene Medellín en algunas posiciones, pero que estamos tratando de sobrellevar siendo conscientes y diciéndole a la gente que hay nóminas más fuertes que la del DIM. Eso no significa que en un partido nos vayan a superar como nos parece que cuando enfrentamos a Santa Fe, el líder del torneo, Medellín no estuvo ni por debajo ni le sacó una gran ventaja”.

¿Qué balance le quedó de los encuentros con tres centrales y dos carrileros?

“No me disgusta el tema defensivo. Lo de los carrileros es bueno, no es extraordinario. Lo que más me interesa es el tema arriba de la tenencia de la pelota porque medellín la pierde mucho, pasa la mitad de la cancha y ya quiere tirar un centro, divide mucho el balón y le da chances al contrario. Lo de tres atrás es circunstancial, no me voy a amarrar con un esquema. Habrá partidos donde se utilice el tres o el cuatro, según el rival y lo que tengamos”.

Se dice que Medellín depende mucho Juan Fernando Quintero, ¿cómo se logra que no sea tan así?

“Estamos trabajando en eso. La posesión y posición de la pelota, son vitales. Contra Santa Fe hasta tres cuartos de cancha, lo hacíamos bien, pero en esos últimos 40 metros terminábamos en un pelotazo y eso no está bien. Ahí es donde los ‘9’ tienen que pivotear más y hacer pequeñas diagonales para darle alternativa al que viene por fuera”.

¿Qué anticipa del duelo de semifinales de Copa frente a Cali?

“Hay tiempo, pero pensamos que vamos a tener lo mejor de nuestra nómina. Espero que Juan Fernando esté porque le da mucho estilo y finura a la forma de jugar que pretendemos. Lo del esquema todavía no lo sabemos, si con tres o con cuatro. No hay que explicar mucho para saber quiénes van a jugar en un plantel que es limitado”.

Redacción Futbolred

Medellín