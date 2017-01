"Quisiera trabajar con Reinaldo Rueda": Edwin Valencia

Valencia todavía no se siente integrante de Atlético Nacional. Aunque ya negoció la parte económica con los directivos del club paisa, hasta que no se conozcan los resultados de los chequeos y estos sean positivos, no quiere adelantarse a los hechos.

“Si todo sale bien en los exámenes, podré hablar de lo que significa llegar a Nacional, que tiene un excelente grupo. Todavía no tengo la camiseta, pero estaría feliz de hacer parte de esta institución”, dijo el volante.

Lo que no desconoció el deportista, de 31 años, es la exigencia que tiene el ‘verdolaga’ para el 2017, año en el que deberá mantenerse en lo más alto a nivel local y continental, después de la temporada más exitosa de su historia.

“El equipo viene ganando en el último tiempo y se reforzó muy bien para defender el título de la Copa Libertadores, esperemos que las cosas le sigan saliendo igual. No soy solamente yo el que aportaría, seríamos todos los jugadores”, complementó Valencia, quien no juega desde el 5 de junio de 2016, al no encontrarse en óptimas condiciones, tras recuperarse de una lesión.

Valencia también le envió un saludo a quien será su director técnico, Reinaldo Rueda. El mediocampista y el vallecaucano se conocen bien, ya que el timonel de los verdes lo tuvo en varios procesos de Selección Colombia tanto juvenil como de mayores.

“Al ‘profe’ le deseo que se recupere pronto y de la mejor manera posible. Espero que mis exámenes salgan bien para que tengamos la oportunidad de trabajar juntos”, concluyó el nacido en Florida, Valle del Cauca.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag