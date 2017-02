'Reinaldo Rueda me pidió que me quedara en Nacional': Cristian Dájome

Cristian Dájome llegó a Atlético Nacional por recomendación del director técnico Reinaldo Rueda, quien siguió su carrera en el Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima. El timonel vio en él a un joven con el talento suficiente para explotar en la escuadra antioqueña.

El bogotano fue sincero y manifestó que todavía no expuso todo su nivel, sin embargo, se esperanza en lograrlo en la presente temporada. “No he mostrado el total de mi fútbol, pero por cómo vengo trabajando, las cosas van a salir bien”, señaló el extremo.

Con 23 años, Dájome sabe que le queda mucho por aprender y tener a su lado a hombres de experiencia como lo son sus compañeros en el campeón de América, lo anima a crecer tanto en el aspecto técnico como en el personal.

“Se armó un excelente grupo y lo que se está haciendo en la pretemporada es importante. Me tengo confianza, cada vez me acoplo más a lo que quiere el cuerpo técnico y espero tener más minutos. El ‘profe’ me pidió que me quedara y ya todo depende de mí”, afirmó.

Cristian contó que hubo dos o tres propuestas formales para cambiar de elenco, que discutió con Rueda. No obstante, tanto el vallecaucano como él mismo consideraron que no era el momento adecuado para dejar el equipo paisa.

“Yo también quise quedarme, porque antes de irme quiero hacer historia y mostrar con categoría el jugador que soy. Uno siempre quiere tener cerca a personas que lo ayuden a mejorar”, concluyó Dájome.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag