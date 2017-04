'Rescato de mi equipo lo combativos y su espíritu de lucha': Cárdenas

Deportivo Cali derrotó 3-1 a Atlético Junior, en un compromiso de la fecha 14 de la Liga I. Con doblete de Jefferson Duque y otro de Fabián Sambueza, el conjunto 'verdiblanco' mostró quizá su única virtud: la contundencia, ante un funcionamiento colectivo muy regular.

Héctor Cárdenas, en rueda de prensa, se mostró complacido por el ímpetu y la actitud mostrada por su grupo de jugadores, marcando que no ha sido fácil poder implantar su idea de juego, con la seguidilla de partidos que está teniendo el conjunto caleño.

"Debo resaltar que desde el 19 del mes anterior hasta hoy (domingo), hemos jugado entre 7 y 8 partidos. No es fácil después de la semana que tuvimos la reacción del equipo. Debo rescatar la actitud porque es algo que trabajamos todos los días. Tuvimos una actitud e inicio de juego en ambos tiempos positiva, convirtiendo goles iniciando cada parte", sostuvo Cárdenas.

"Infortunadamente hay pasajes que no se deben aceptar, pero rescato la actitud de mi equipo, los combativos y su espíritu de lucha, a pesar del golpe vivido en el clásico", añadió.

En relación a los errores mostrados por la zaga 'verdiblanca' en este compromiso, Héctor Cárdenas explicó que estás se generan por errores personales, más que por virtudes del rival.

"No tuvimos errores defendiendo en grupo. Las falencias están en errores individuales, en la entrega de la pelota. Nosotros mismos erramos el camino al no tener profundidad. Por eso el rival genera peligro en muchas situaciones de gol. Defenderse no es fácil, pero cuando toca hacerlo en campo propio, debemos hacerlo para sacar puntos", puntualizó.

Junior conociendo los inconvenientes que tiene Cali defendiendo por las bandas, tuvo hombres rápidos allí, buscando superar a los laterales, según el entrenador.

"En el primer tiempo los controlamos sin problema, pero la segunda mitad fue mayor la iniciativa del rival y sobre eso debemos tomar correctivos de cara a lo que se viene", confesó.

"Nuestros laterales han sentido la competencia constante, generando momentos de inseguridad cuando han tenido partidos en los que no han mostrado su fútbol. Creo mucho en los dos, sé lo que pueden dar y van a prolongar por más tiempo los buenos momentos que tienen", cerró el técnico 'verdiblanco'.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1