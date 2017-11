Reunión clave para definir la continuidad de Maturana en Once Caldas

A pesar de los rumores sobre una inminente salida de Francisco Maturana el Once Caldas, la realidad es que sólo este martes se tomará una decisión, la cual obedecerá al informe técnico que entregue el chocoano a los directivos del equipo.

En Manizales se especula sobre una despedida de 'Pacho' en el entrenamiento, dejando a cargo del equipo a Herney Duque y Juan Carlos Henao, quienes dirigirían en la última fecha, frente al Cortuluá.

Sin embargo, una campaña mediocre, con un equipo ubicado en el puesto 18 de la tabla (18 puntos de 60 posibles) y eliminado hace tiempo de los cuartos de final de la Liga, tiene al veterano entrenador chocoano contra las cuerdas.

Y pudo ser peor, de no mediar el arquero José Fernando Cuadrado, hoy en Selección Colombia y de lejos el mejor jugador de la temporada en el equipo blanco. Por lo demás, Maturana nunca encontró soluciones para una nómina que si bien es limitada, cuenta con más recursos que otros clubes del torneo.

Once Caldas fue un equipo desequilibrado: sólo marcó 14 goles y en cambio recibió 23 (-9), no pudo aprovechar a Ortega, aparentemente la base del proyecto del DT, por culpa de las lesiones, pero tampoco encontró alternativas. Y encima Arango, la otra opción ofensiva, terminó en lo de siempre, perdido en sus problemas extrafutbolísticos, que el mismo Maturana quiso ignorar.

Además el jefe tuvo diferencias muy notorias con varios jugadores, que llegaron incluso a quejarse ante la presidencia por el trato y el manejo de la preparación física.

Todos esos detalles serán explicados en la reunión de este martes, en la que podría finalizar el contrato del exitoso estratega, quien esta vez no tuvo suerte con el Once Caldas. Se dice que el acuerdo económico no tendría mayores dificultades, aunque es un hecho que no habrá renuncia, lo cual podría complicar las cosas.

Redacción Futbolred