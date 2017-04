'Si continuamos así, veremos mejor fútbol en América': Hernán Torres

América de Cali derrotó 4-2 a Once Caldas en el Pascual Guerrero, por un compromiso válido por la fecha 13 de la Liga I-2017. Con este triunfo, los ‘diablos rojos’ volvieron llenos de confianza al grupo de los ocho, para enfrentar el clásico adelantado por Liga, a disputarse el próximo miércoles a las 7:45 p.m.

Con dos tiempos de distintas caras y ante 16.000 espectadores, el equipo rojo le fue suficiente la contundencia de los primeros 45 minutos para abrazar las tres unidades enfrentando al equipo manizaleño. Hernán Torres, estratega americano, reconoció las dos posturas que mostró su equipo en este compromiso.

“En el primer tiempo estuvimos presionando y esto nos generó desgaste. Por eso el equipo se reguló y el rival se puso las pilas ingresando a otro hombre en punta. Con las variantes recuperamos el control del medio. Nos faltó tenencia, no tuvimos la pelota que es diferente a perderla”, sostuvo Torres.

“El 4-0 relaja. Yo recomendé que no nos fuéramos a confiar, pero el rival cogió vida con dos goles en 20 minutos y con variantes ofensivas. Por eso me moví intentando taponarles las bandas y no dejarlo generar a Ortega. Con el ingreso de Arboleda recuperamos algo de tenencia”, complementó.

Muchos decían que el cuadro americano en las últimas presentaciones estaba mostrando inconvenientes de actitud en sus jugadores. Falencia que, según el técnico de 56 años, ha sido controlada y mejorada.

“América había perdido la intensidad. Eso se habló con el grupo y la empezamos a recuperar en el clásico. Ahora estamos más agresivos y si continuamos así, veremos mejor fútbol en América”, puntualizó.

Una importante seguidilla de partidos disputará América de Cali en el Pascual Guerrero. Deportivo Cali, Cortuluá, Santa Fe y Tigres F.C. Oportunidad para sumar que analizó el estratega oriundo de Ibagué

“Nos quedan siete finales, tenemos dos la próxima semana. América solo juega finales. El trabajo nos ha servido para recuperarnos y levantar, futbolísticamente y mentalmente”, cerró Torres.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1