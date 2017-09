'Si el equipo está falto de gol, hay que ser autocríticos': V. Viola

Después de los dos días de descanso que el cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín le dio al plantel, este miércoles regresó a los entrenamientos para preparar el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia contra Deportivo Cali de la próxima semana en el estadio Atanasio Girardot.

“Los únicos que están en departamento médico son Danilson Córdoba y Hernán Pertuz. Estamos casi todos a disposición del ‘profe’ y eso es bueno, tiene la chance y las variantes para elegir lo que más le guste. Va a poder ver bien el grupo, cómo plantearlo y así obtener un buen resultado”, afirmó Valentín Viola.

El atacante actuó 34 minutos en la derrota 0-1 del ‘poderoso’ frente a Independiente Santa Fe en la fecha once de la Liga II. Consideró que la “semana larga de trabajo” le servirá a él, en lo personal, para enfatizar en el aspecto físico y acercarse a la titularidad para ser ese puntero con el que el timonel antioqueño quiere contar.

“El otro día que entré, me sentí bien aunque me ahogué un poco más de la cuenta porque hacía tiempo que no jugaba. Espero seguir por el mismo camino: si me toca un rato o de entrada, ayudar al equipo. Estoy para jugar lo que Peláez desee, hace algunos partidos ya voy al banco y estoy para 60 o 70 minutos al pleno”.

Viola, por otro lado, aseveró que las sesiones también las usarán para mejorar en el volumen de acciones de mitad de cancha hacia adelante y en ser más efectivos de cara al arco contrario. Es una responsabilidad que tanto él como Leonardo Castro, Juan Fernando Caicedo y Édinson Toloza asumen.

“Si el equipo está falto de gol, tenemos que ser autocríticos y decir que quizás estamos fallando en algo. No es excusarnos, pero sí entender que se está defendiendo en conjunto y es por eso que hemos achicado el margen de error y los goles que nos hacen al mínimo, pero tenemos que pensar en la faceta ofensiva. Debemos ser un poco más inteligentes: con la línea de cinco atrás, no aprovechamos las bandas y esa línea es para generar fútbol por los costados y terminar por el centro. Le estamos errando en la manera de generar fútbol por adentro, cuando tendríamos que llegar mucho más por fuera”, analizó.

Con el posible retorno a la formación titular de Juan Fernando Quintero, Medellín recuperará un hombre fundamental para el funcionamiento colectivo. Sin embargo, Valentín manifestó que no se le puede “cargar toda la presión” al mediocampista porque son once los que entran al terreno a hacer bien su labor.

“Es muy difícil no sentir la ausencia de ‘Juanfer’ por lo que da cuando la pelota está en juego, es la descarga de todos y el que nos filtra. Se siente mucho en la pelota parada: no quiere decir que no tengamos otros cobradores, pero creo que encontrar un jugador en Colombia que patee los tiros libres y los córners como él, es muy difícil. Es nuestro jugador diferente, pero todos tenemos un rol a cumplir”, concluyó el argentino.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag