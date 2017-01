Siete técnicos extranjeros dirigirán la Liga I-2017

El número de equipos con técnicos extranjeros en la Liga viene en crecimiento en los últimos años. Atrás parecen quedar los tiempos en que el mercado local cubría las necesidades de los equipos. Para la edición 2017 del campeonato, siete de los 20 entrenadores serán foráneos. Esto es, a grandes rasgos, uno de cada tres.

Hace apenas cuatro años, solamente un equipo tenía en el banco a un extranjero. Y, curiosamente, solamente un entrenador nacido en otro país ha sido campeón en Colombia en los últimos nueve años: Gustavo Costas, que ganó dos ligas con Santa Fe (2014-II y 2016-II). No se incluye a Oscar Quintabani, que ganó un título con Pasto y dos con Nacional: nació en Argentina, pero hace muchos años tiene nacionalidad colombiana y se quedó a vivir en el país.

Pero ahora la tendencia es foránea. Cinco argentinos (Gustavo Costas, en Santa Fe; Miguel Ángel Russo, en Millonarios; Hernán Lisi, en Once Caldas; Luis Zubeldía, en Medellín, y Jorge Vivaldo, en Huila); un uruguayo (Gregorio Pérez, en Tolima) y un español (Ismael Rescalvo, en Envigado) tienen trabajo este año en la Liga. Y a eso hay que sumar a José Pékerman, el técnico de la Selección Colombia que está a punto de cumplir cinco años en el puesto.

¿A qué se debe este fenómeno? Francisco Maturana, tal vez el técnico más importante de la historia del fútbol colombiano, el que le dio a la Selección Colombia su único título, la Copa América del 2001, y que además fue el primero en ganar la Copa Libertadores con un club colombiano (Atlético Nacional, en 1989), trata de encontrar explicaciones.

“Yo no voy a cuestionar la llegada de técnicos extranjeros a Colombia, porque yo también trabajé en otros países y he tenido aceptación afuera. Esto es un tema más de desconfianza dirigencial: Colombia tiene cinco técnicos de talla mundial, todos apetecidos internacionalmente: Reinaldo Rueda, ‘Bolillo’ Gómez, Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez y Francisco Maturana. Pero el técnico colombiano se ha formado afuera y tiene poco reconocimiento.

La Federación poco ayuda en la formación de los entrenadores. Ahora va a tener la ayuda en eso de la universidad Sergio Arboleda”, explicó Maturana. “El campeón de la Libertadores es colombiano. Hemos tenido cuatro ‘Reyes de América’: Maturana, ‘Bolillo’, Luis Fernando Montoya y Rueda. Eso dice que no somos tan malos, que ameritamos la confianza. Pero la presencia de técnicos extranjeros es buena, la confrontación ayuda en este momento histórico”, agregó.

Juan José Peláez, subcampeón de la Copa Libertadores con Nacional en 1995 y campeón con el mismo equipo en 1994, cree que hay responsabilidades compartidas.

“El técnico sí tiene responsabilidad porque a veces no tiene la capacitación, y esa capacitación la debe dar la Federación Colombiana de Fútbol. En el fútbol de hoy no solo se requiere haber jugado al fútbol y saber de fútbol, también se requiere academia. El entrenador es responsable por no salir a capacitarse afuera, pero la Federación también es responsable por no formar sus tres tipos de entrenadores, el entrenador de niños, el de adolescentes y el de profesionales”, señaló Peláez. “Pero lo otro es la culpabilidad del entrenador como tal, debe interpretar y entender las tendencias del fútbol de hoy. Son pocos los que entienden que el fútbol de hoy es vertical y por las bandas. Hay unos, como el que estaba en Patriotas, Hárold Rivera, que entiende el juego. Otros han logrado títulos, han llegado a finales, pero no se sabe a qué juegan”, puntualizó.

Peláez agregó que la falta de experiencia de varios dirigentes la han aprovechado algunos empresarios. “Acá hay dirigentes que tienen afán de protagonismo. Llegan los agentes y se dejan convencer. Eso ya se veía venir con el tema de los arqueros, la Liga se llenó de extranjeros. Ahora es con los técnicos y quién sabe qué más vendrá”, expresó. Curiosamente, por primera vez desde 1964, no habrá un solo técnico antioqueño en el fútbol colombiano.

El aporte de afuera

Luis Fernando Suárez clasificó a dos mundiales con selecciones extranjeras. Llevó a Ecuador a Alemania 2006 y a Honduras a Brasil 2014. En Colombia, fue campeón con Nacional en 1999. La experiencia en el exterior hace que opine que la llegada de técnicos foráneos a la Liga también puede ser saludable.

“Esto nos pone a pensar a los técnicos colombianos sobre qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Cuando uno llega como extranjero se siente con una responsabilidad mucho mayor. Así como en determinado momento al técnico colombiano le pagan poco y le exigen demasiado, también para el extranjero la exigencia debe ser muchísimo mayor, que todos aprendamos”, indicó. “Cuando empezó el boom de los DT colombianos, fue consecuencia de muchos extranjeros que llegaron al país y aportaron: Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Ricardo de León, ellos elevaron el nivel y enseñaron muchas cosas. Acá no había técnicos: Gabriel Ochoa y pare de contar. Esta gente le dio otra fisonomía al fútbol”, añadió.

Suárez cree que la generación reciente de técnicos es buena. “Lo que habían dejado Maturana, ‘Bolillo’, Gabriel Ochoa estaba dando frutos: salieron Gamero, Flabio Torres, Hernán Torres, Alexis Mendoza. Pero después de eso pasó algo. El técnico colombiano está algo quedado, como que le falta algo. En determinado momento eso también son ciclos. Hace dos años todo el mundo hablaba muy bien del DT colombiano, tres técnicos habíamos clasificado al mundial de Brasil, nos llamaron de todos lados a preguntarme cómo hacíamos: hablaba de lo bien que se trabaja en Colombia, de la seriedad, de cómo mejoramos en muchas cosas. Hoy la respuesta es diferente: el fútbol se ha vuelto muy rápido, muy cambiante y todos los días hay que evaluarse y actualizarse”.

Maturana cree que es importante que los técnicos colombianos obtengan la licencia de entrenador de la Conmebol, no solo para trabajar en el país sino también afuera. “Esa ha sido mi lucha, esa es una directriz de la Fifa. La licencia honorífica que me dio la Conmebol no era un reconocimiento, era una formalización de ese tema. La íbamos a recibir varios: Carlos Alberto Parreira, Mario Zagallo, Luiz Felipe Scolari, Carlos Bilardo, Oscar Washington Tabárez y yo.

Tenía los puntos para conseguirla: dos clasificaciones al Mundial, una Copa América, una Copa Libertadores, una Copa Uncaf. Todo eso da un puntaje. Desde ahí, todos los países deberán homologarse para la licencia”, explicó Maturana. “Fíjese que Guillermo Barros Schelotto fue a Italia y no pudo dirigir, y eso que ya había ganado la Suramericana. Acá los técnicos nuevos, como Giovanni Hernández, como Mario Yepes, se formaron por internet.

Tienen que seguir aprendiendo. Yo estaba dirigiendo en Valladolid y en vacaciones me iba a México a hablar con Ricardo de León. Pero de cualquier persona se puede aprender”, agregó.

El balance

Al equipo que mejor resultado le ha dado esta tendencia es a Santa Fe, que, aparte de las dos Ligas, con Costas ganó una Superliga y la Copa Suruga Bank, y con otro extranjero, el uruguayo Gerardo Pelusso, obtuvo el título más importante de su historia, la Copa Suramericana.

“Particularmente, nosotros hemos tenido una buena experiencia, sin desconocer que con un técnico colombiano y de la casa, Wilson Gutiérrez, rompimos una sequía de 37 años y comenzamos una racha que nos ha permitido ganar al menos un título por año”, explicó el presidente de Santa Fe, César Pastrana. “Cuando Wilson se fue queríamos darle un nuevo manejo en la parte técnico-táctica al equipo. El profe Gustavo era poco conocido en Colombia, pero vimos que era un hombre ganador en culturas semejantes a la nuestra. Luego hablé con él y me gustó su proyecto: llegó, cambió la identidad y nos dio un título”, agregó.

Al otro lado de la calle, también en Bogotá, Millonarios va para su cuarto año sin tener un técnico colombiano en el banco. Después de la salida de Hernán Torres, que lo sacó campeón en 2012, pasaron Juan Manuel Lillo, Ricardo Lunari, Rubén Israel, Diego Cocca y esta semana llegó Miguel Ángel Russo.

“Acá el tema no es la nacionalidad. Lo que importa es que el club tenga un técnico con la experiencia, la capacidad para manejar equipos con una hinchada exigentes, con retos que van por encima de un partido en especial. De hecho, nosotros estuvimos buscando técnicos colombianos pero no hubo acuerdo en su momento”, afirmó el presidente de Millonarios, Enrique Camacho.

Deportes Tolima vuelve a tener técnico extranjero después de 20 años: el último había sido el uruguayo Juan Martín Mujica, en 1997. Ahora llega su compatriota Gregorio Pérez. “Ninguno de los técnicos que estaban disponibles tiene la experiencia ni los logros de Pérez, como ninguno tiene las mismas capacidades para trabajar la parte física. El año pasado sufrimos mucho por las lesiones. La verdad es que a los técnicos colombianos les falta preparación, muchos son empíricos y aplican lo que hicieron como futbolistas”, dijo el presidente del Tolima, Gabriel Camargo.

Los acentos extranjeros serán más frecuentes en los bancos este año. Los técnicos colombianos esperan prepararse para recuperar el terreno perdido.

José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES EL TIEMPO

En Twitter: @Josasc