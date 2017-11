'Sometimos al rival más desde el corazón que desde el juego': Lillo

En el partido pendiente de la fecha 17 de la Liga II, Atlético Nacional cayó 1-0 en su visita a Tigres en la noche del domingo. La anotación de Jorge Lozano en cobro desde los doce pasos le dio la victoria al conjunto dirigido por Jhon Jairo Bodmer, que hizo ver mal al vigente campeón y le propinó su segunda derrota consecutiva.

“Tengo que hacer un esfuerzo de constricción para no decir cosas por las cuales luego me hagan venir a Bogotá. Hablar de fútbol con los aconteceres arbitrales y el campo… Por cierto, ¿qué le pasa a El Campín? Yo nunca lo había visto así. Cuando enfrentamos a Santa Fe estaba mejor y esta vez produjo mucha inseguridad para jugar. La gente se sintió muy inestable”, expresó Juan Manuel Lillo.

El director técnico del verde paisa inició su intervención en la rueda de prensa posterior al cotejo, con una crítica a la actuación del árbitro Jhon Ospina. Y cuando fue interrogado específicamente acerca de cómo consideró que influyó el rendimiento del juez central en el trámite y el resultado, afirmó que sus declaraciones lo podrían afectar.

“Me lamento de lo que he dicho porque me va a venir de regreso o le va a venir a la entidad a la que represento y la vamos a cagar más. Listo, ya está, estuvo ‘espectacular’; ustedes (los periodistas) lo han visto. No quieran sacar las palabras de las que luego me tenga que arrepentir, díganlas ustedes porque han visto igual que yo. Vi la imagen del penal y no me quiero meter”, agregó.

A pesar de su notoria molestia, el timonel español aceptó que la mejor cara de los suyos se evidenció después de estar abajo en el marcador y que contaron con opciones muy claras para irse arriba en el tanteador o nivelarlo. Y destacó especialmente las intervenciones del arquero Carlos Mosquera, la gran figura del duelo.

“Esto es fútbol y estar más cerca de la portería rival no te asegura (ganar). La insistencia después del gol me dejó el orgullo de que han hecho todo para provocar situaciones contra un rival metido ahí y con ciertos aconteceres que debo silenciar. Después del minuto 24 fuimos nosotros, pero se nos fueron balones que habitualmente no se nos van y eso nos fue quitando seguridad. Encontramos el sometimiento más desde el corazón que desde el juego y tampoco. Podíamos haber empatado a cero porque la situación del gol de ellos, la vieron”, concluyó.

