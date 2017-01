"Tenemos un excelente equipo, estoy a gusto con los refuerzos": Torres

Con intensos entrenamientos, alternando la doble jornada con los trabajos matutinos en Cascajal, América de Cali intensifica su puesta a punto para llegar en óptimas condiciones a su regreso a la primera categoría, el cual se dará el próximo 5 de febrero, recibiendo en el Pascual Guerrero a Rionegro Águilas.

Han sido tres intensas semanas de trabajos precompetitivos para el grupo de jugadores que dirige Hernán Torres, ahora necesitan hacer fútbol y tras la cancelación de su participación en la enredada Guayaquil Cup, la junta directiva ‘escarlata’ gestiona algunos compromisos amistosos en nuestro país, por solicitud del estratega del cuadro rojo.

Torres tiene a su disposición el grupo base que consiguió el ascenso y las nuevas contrataciones para el 2017, exceptuando al delantero Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, al estar disputando el Suramericano Sub-20, con sede en Ecuador, con la Selección Colombia.

“En la Liga no se puede jugar a una sola velocidad, ya que se deben marcar los ritmos y tener las metas claras. Estoy contento por la actitud y la proyección del grupo, tenemos un excelente equipo” comentó Torres.

En relación a las nuevas contrataciones, el técnico de los ‘diablos rojos’ sostuvo que lo primordial se basa en que deben marcar la diferencia mostrando siempre un nivel superlativo.

“Iván Vélez me podrá manejar el costado izquierdo y derecho, generando salida al equipo. Anderson Zapata me podrá cumplir con dos posiciones, su técnica y manejo de balón serán de gran ayuda y le gusta iniciar el juego desde atrás y es aplicado. Los delanteros que han llegado me tienen tranquilo, nos van a dar una mano por su desequilibrio y porque tienen gol”, explicó el DT.

“Estoy a gusto con los jugadores que han llegado, pero no podría decir que estamos completos. Esperemos a ver qué pasa en la pretemporada y con los compromisos amistosos para ver cuál posición necesito reforzar y aprovechar ese cupo que nos falta. Tengo todavía tiempo para buscar otro jugador”, complementó.

Por su parte, el presidente Tulio Gómez confirmó que cederán en préstamo al volante Diego Bastos, quien según Hernán Torres, no tiene cupo en su equipo ya que delante de él, se encuentran cuatro jugadores más y para que Bastos esté vigente, necesita continuidad.

En relación al primer rival que enfrentará América en su regreso a la Liga I, Torres siente que más allá de Rionegro, ser un complejo rival, su fortaleza, combatividad y el respeto que el ibaguereño siente por Néstor Otero, es motivante y reconfortante iniciar su periplo en la primera categoría de local ante la gran fanaticada americana.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1