'Teo' lesionado y Junior molesto: no viaja contra Cerro Porteño

Una crema aplicada sin la debida precaución, y que le produjo una quemadura de segundo grado en el tobillo de su pie derecho, es la causa por la cual el delantero del Junior, Teófilo Gutiérrez, se perderá el partido del próximo martes, por los cuartos de final de la Copa Suramericana, contra Cerro Porteño de Paraguay.

La ausencia del jugador fue confirmada el jueves por el técnico Julio Comesaña, quien expresó que Gutiérrez no debió haber jugado con la Selección Colombia frente a Brasil. “Teófilo no va a viajar a Paraguay, no debió jugar con Colombia, pero ya pasó y nosotros no lo vamos a tener, no está apto para jugar”, dijo Comesaña, quien visiblemente molesto no quiso ahondar sobre el tema.

“No deseo tocar ningún tema que se refiera a la Selección”, pidió. Tampoco quiso hablar de la gravedad de la lesión del jugador. “Es un tema médico, no me atrevo a dar una opinión de cuánto demora en recuperarse o detalles de la lesión. Me gustaría que hablaran con el doctor (Carlos) Rolong”.

Tanto Teófilo Gutiérrez como Yimmi Chará se reportaron este jueves a entrenamientos con Junior tras su participación con la Selección Colombia. Contra Brasil, Teófilo ingresó en el minuto 25 del segundo tiempo por Edwin Cardona.

Chará, quien para el segundo tiempo contra los brasileños reemplazó a Juan Guillermo Cuadrado, no tendrá inconvenientes para jugar contra Cerro Porteño. “Chará se está recuperando del esfuerzo, está bien y entrenó normalmente”, dijo Comesaña.

En horas de la noche del jueves se conoció que la razón de la molestia de Comesaña era porque en la Selección Colombia a Teófilo Gutiérrez le aplicaron una crema y luego le vendaron el tobillo derecho, lo que le ocasionó dicha quemadura.

El delantero barranquillero fue remitido al dermatólogo que le dio cuatro días de incapacidad, lo que automáticamente lo excluye del juego contra Cerro Porteño, en Paraguay.

Aparentemente la crema que le fue aplicada a Teófilo es Arcental, la cual contiene ketoprofeno, por lo que se le recomienda no cubrir la zona afectada con vendajes.

Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla