"Trataremos de aportar para que DIM tenga un título más": Zubeldía

De la mano de Luis Zubeldía y sus colaboradores, Deportivo Independiente Medellín ultima detalles para enfrentar a Independiente Santa Fe en el duelo de ida de la Superliga. Para los integrantes del ‘poderoso’, es importante iniciar con pie derecho el 2017.

“Trataremos de aportar nuestro grano de arena para que la institución tenga un título más, con la ilusión que representa esta instancia. Creo que estamos en condiciones de encarar, pero la realidad va a estar cuando suene el silbato del árbitro”, señaló el director técnico.

Aunque el tiempo de preparación fue ajustado, el argentino comentó que su elenco dejó cosas positivas y otras por corregir en los compromisos amistoso frente a Envigado Fútbol Club e Itagüí Leones, con resultados 3-3 y 2-2, respectivamente.

“Nos hicieron cinco goles, que no es bueno, pero hicimos cinco y eso habla de una cuota ofensiva importante. La presencia de Juan Fernando Quintero nos dio una alternativa más y estamos mirando para traer otra”, afirmó el timonel del rojo.

Si bien no mencionó su nombre, ese refuerzo sería Valentín Viola. El delantero, surgido de Racing Club, está cerca de convertirse en jugador del DIM, pues las conversaciones están adelantadas y las partes se encuentran acordando detalles para cerrar su llegada.

“La idea de cada mercado, no es desprestigiar los que están, ni pensar que no sirven. Es potenciarlos, con complementos. Desde lo deportivo, no tengo dudas que el equipo necesita una inyección arriba para tener variantes”, reiteró Zubeldía.

Por otro lado, el DT manifestó que Luis Tipton tiene la intención de ir a otro conjunto, ya que el estratega cuenta con Juan David Valencia, Jorge Arias y el juvenil Yulián Gómez para desempeñarse como laterales izquierdos.

Finalmente, se refirió al ‘cardenal’: destacó lo hecho por Gustavo Costa, a quien conoce bien. “Es un equipo bastante sólido en defensa y con buen juego aéreo. Se puede hablar en términos generales, porque no es lo mismo que esté Johan Arango a Humberto Osorio, o Denis Stracqualursi a Anderson Plata”, concluyó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag