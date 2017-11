'Un privilegiado con la suspensión de partidos es Nacional': Perdomo

En medio de la polémica por las fecha de finalización de la Liga II-2017, Dimayor dio a conocer que se jugará hasta el 17 de diciembre en el caso que Junior de Barranquilla no llegue a la final de la Copa Suramericana. De suceder lo contrario, la final de vuelta se disputaría el 20 del mismo mes.

“Hace unas horas sacamos en la Dimayor un comunicado con las fechas establecidas para las finales, pero la inconformidad viene de los jugadores de Nacional básicamente. Recibí la manifestación de un presidente de un equipo que me dijo que sus jugadores, si era necesario, jugaban hasta el 31 de diciembre porque sus sueño era ser campeones”, manifestó Jorge Perdomo en declaraciones al canal ‘Win Sports’.

Con el apoyo de la mayoría de los equipos, según manifestó el presidente del ente rector del fútbol colombiano, se sorprendió por la actitud de los jugadores de Atlético Nacional frente a las fechas establecidas, ya que alude que al equipo verdolaga se le colaboró en un pasado por sus participaciones en Copa Libertadores y Suramericana.

Lea también: Equipos de la Liga apoyan a Dimayor en programación de fechas finales.

“Pudiera haber entendido esta posición viniendo de cualquier jugador menos los de Nacional porque históricamente si hay un club privilegiado con la suspensión de partidos y la reacomodación de calendario es Nacional. No por ser Nacional, sino porque es el equipo que en los últimos años representó a Colombia en el fútbol internacional y somos conscientes de esta importancia”, afirmó Perdomo.

El caso del estadio el Campín y concierto de Bruno Mars

Millonarios y Santa Fe tendrían que adelantar su partido de vuelta de cuartos de final para el 29 y 30 de noviembre debido a que el estadio el estadio El Campín estará cerrado una semana por el concierto de Bruno Mars.

Ante este hecho el presidente de la Dimayor no quiso minimizar la situación puesto que “el distrito nos dice que no se puede utilizar el estadio por ocho días. No iba a determinar que estos dos equipos jugarán en Techo porque fui advertido que este escenario no prestaba la seguridad suficiente”.

Por ultimó, Perdomo concluyó que “acá lo que se está haciendo es velar por el bien común, por el bien de los jugadores del fútbol colombiano. Ya sacamos el calendario públicamente y advertimos que el torneo llegará hasta el 20 de diciembre si Junior llega a la final de la Suramericana”.

Redacción Futbolred