"Vengo con las ganas e ilusión de romperla con América": Yorleys Mena

La base de los baluartes jugadores que consiguieron el ascenso y que se mantuvieron en el 2017, continúan los arduos entrenamientos a doble jornada con la premisa de lograr la puesta a punto óptima correspondiente a enfrentar la primera categoría, gestión a la que igualmente se unieron las nuevas caras que Hernán Torres consideró adecuadas para completar la base de su colectivo.

Cuando un jugador es novato en un equipo, quizá una de las etapas que más le puede costar sea su periodo de adaptación. Pero Yorleys Mena, para este proceso, siente que tiene un par de ventajas, que le podrían dar una mano en su consolidación en el once titular.

“El que el ‘profe’ Hernán Torres me conozca, es un punto a favor y me ayudará a adaptarme para llegar más rápido al gol. Mi fútbol se puede adaptar rápido al del equipo, por eso el entrenador Torres me trajo a América, porque sabe lo que le puedo dar”, explicó el delantero de 25 años”.

Igualmente, entre sus nuevos compañeros, Yorleys tiene una cara conocida que también, según él, le ayudará a conseguir una rápida confianza. El volante de primera línea ‘escarlata’, Johnny Vázquez, compartió camerino con Mena en el Junior de Barranquilla.

La poca actividad que tuvo Mena el pasado semestre con el ‘poderoso de la montaña’, es un asunto que lo llevó a doblegar sus esfuerzos en cada entrenamiento con América, ya que es sensato al reconocer que la falta de actividad en un delantero, le genera bajar la eficacia en su definición y esta sólo se recupera con trabajo y minutos de juego. No obstante a esto, en el asunto físico, Mena reconoció que no tiene inconveniente.

“Físicamente estoy bien, venía trabajando con Medellín, Por ahí no tuve buenos partidos, pero entrenaba siempre. Ahora vengo con las ganas e ilusión de romperla con América”, comentó el oriundo de Apartadó.

Sobre sus características, el exMorelia se considera un delantero 9 de área con potencia y gol, siempre moviéndose por todo el frente de ataque con buenas diagonales y por su físico, apretará constantemente a los defensores centrales rivales.

Asimismo, defendió la camiseta del Medellín gran parte de su carrera en Colombia, equipo con el cual quedó campeón en el 2009 y logró ser el goleador de la Copa Colombia de 2013 con 14 anotaciones. Igualmente vistió los colores del Real Cartagena y el ya citado conjunto ‘tiburón’.

Como experiencia internacional, se debe marcar su paso por el club Monarca, de Morelia, jugando 17 partidos, 7 como titular, anotando un solo gol.

“El fútbol mexicano es un fútbol muy bueno, muy competitivo y guerrero, fue una experiencia maravillosa, no tuve un gran año, pero en experiencia sumé mucho ya que conocí muchas canchas y aprendí como jugador”, sostuvo el nuevo atacante de los ‘diablos rojos’.

Yorleys Mena, junto con Charles Monsalvo, Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández y los referentes en el ataque americano, Ernesto Farías y Cristian Martínez Borja, completan la línea de delanteros que competirán sanamente por las dos posiciones en ataque, que habitualmente utiliza Hernán Torres en sus módulos tácticos.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1