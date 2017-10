Vuelve y juega: Johan Arango, en problemas por actos de indisciplina

El volante no se presentó el domingo al entrenamiento de Once Caldas y está fuera de la convocatoria

Fuentes del Once Caldas confirmaron lo que, tristemente, se ha vuelto ya parte del paisaje: Johan Arango volvió a cometer actos de indisciplina. Esta vez no llegó a la práctica del club blanco y, según la versión, aunque él se reportó enfermo, un aficionado habría aportado pruebas de que estuvo la noche del sábado en un sitio de rumba en Manizales.

Al ser interrogado por la ausencia del talentoso volante, el pasado lunes en rueda de prensa, el técnico Francisco Maturana dijo: "Elijo a los titulares de acuerdo con las prácticas. He dicho que es un desperdicio porque él tiene muchas condiciones. Yo tengo una imagen de Johan y no me la ha mostrado. Sus entrenamientos no le dieron para estar”.

El caso será analizado por la comisión disciplinario del club, que podría imponer una sanción que va desde la multa económica hasta la salida del equipo.

Infortunadamente, no es la primera vez que el jugador comete actos de indisciplina. En el 2014,también en el Once Caldas, Arango llegó tarde a la práctica, le hicieron prueba de alcoholemia, salió positiva y fue sacado de la lista de convocados para viajar a Bogotá para el partido en el que enfrentaban a Santa Fe.

Después, en Independiente Medellín, club en el que apenas duró cinco meses, faltó a un entrenamiento y Leonel Álvarez fue drástico: “Johan no continúa con Medellín. No va más con nosotros, solo queda desearle suerte y que ojalá con todo el talento que tiene pueda aprovecharlo en otra institución, ya que a pesar del grupo de jugadores, una hinchada fiel que siempre apoya y una ciudad maravillosa en la que todos quieren estar no supo aprovechar las oportunidades que se le dieron”, afirmó en aquella oportunidad el exDT rojo.

Y después están las expulsiones. Con la camiseta de Deportivo Pasto, Arango debutó con expulsión. El jugador ingresó al minuto 80, y al 89 fue expulsado por conducta violenta contra un adversario. Recibió dos fechas de sanción en aquella oportunidad. Defendiendo los colores de Santa Fe también vio la roja contra el Medellín por agresión a Marlos Piedrahita cuando apenas llevaba 3 minutos en la cancha.

Redacción Futbolred