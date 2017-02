"En el Bernabéu no se puede jugar la final de Copa por obras": Pérez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó este jueves, tras la presentación del libro 'La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes', que en el Santiago Bernabéu no se podría disputar la final de la Copa del Rey porque habrá obras en el estadio madridista.

Barcelona y Alavés disputarán el 27 de mayo el partido definitivo de la competición copera. Todavía no se sabe cuál será el escenario de la final y Florentino Pérez dejó entrever que el Bernabéu no estará en condiciones para acoger el encuentro.

"En el Bernabéu no se puede jugar la final de Copa porque hay obras. Nosotros tenemos que cumplir con la licencia", declaró.

Real Madrid tiene previsto iniciar las obras de la remodelación y reforma del estadio Santiago Bernabéu en cuanto finalice la temporada.

Además, también habló sobre el portero del Manchester United, David de Gea, y negó movimientos del Real Madrid para intentar fichar al jugador del conjunto inglés.

"De Gea, alguien está enredando por ahí. Nosotros no vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada. Concretamente en este caso, nadie ha hecho algo y está todo el mundo encantado con Keylor Navas", apuntó.

