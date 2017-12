'Este marcador no cambia el gran 2017 que hemos tenido': Varane

El francés Raphael Varane, defensa del Real Madrid, señaló que el acierto marcó la diferencia del Barcelona y que la derrota encajada en el Santiago Bernabeu no cambia "el gran año 2017", que el conjunto blanco ha tenido.

"El Barcelona ha tenido más eficacia que nosotros. Esa fue la diferencia. Jugamos bien el primer tiempo pero no marcamos. Y ellos, después, marcaron en cuanto pudieron. Ahí ha estado la diferencia", resumió en beIN Sports el francés.

"Este marcador no cambia el gran año del 2017 que hemos tenido aunque en el 2018 nos vamos a encontrar en una mala situación. Estamos más unidos que nunca. Esto es el Real Madrid y la exigencia es máxima", agregó Varane.

El defensa del Real Madrid insistió en la diferencia de puntería entre ambos equipos. "La primera parte que jugamos fue muy buena y no marcamos. Pero el inicio de la segunda parte fue nefasta para nosotros. Ellos tuvieron el balón y marcaron dos goles al principio y ya no pudimos hacer nada. Con la expulsión más complicado aún más", recordó. "Siempre molesta perder y más con este resultado. No queda otra que intentar mejorar las cosas", concluyó Varane.

EFE