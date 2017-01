"Marlos es trabajador, pero le está costando adaptarse": DT de Coruña

El entrenador del Deportivo La Coruña, Gaizka Garitano, elogió este jueves al internacional colombiano Marlos Moreno, la actitud que tiene desde que llegó a España el pasado verano y su afán por aprender, si bien ha reconocido que le está "costando adaptarse" al fútbol español.

"A Marlos le tratamos con mucho cariño. Es un chaval de 19 años que viene de Colombia y no es fácil para él. Es un chico fenomenal, muy trabajador, que tiene la cabeza muy amueblada y una magnífica actitud", comentó el preparador blanquiazul en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El técnico admitió que al jugador "le está costando adaptarse un poco a Primera", pero matizó que "en cuanto a querer mejorar tácticamente, su disposición es increíble".

"Marlos está empezando su carrera. No es para exigirle que lleve el peso del equipo", añadió el entrenador del Deportivo sobre el jugador colombiano.

Marlos Moreno fue traspasado el pasado verano por Atlético Nacional al Manchester City, que se lo cedió al Deportivo esta temporada y, en principio, la próxima.

En España, el jugador ha disputado once partidos de la Liga Santander, ha sido titular en siete ocasiones y por ahora no ha podido celebrar goles ni dar asistencias a sus compañeros. Lo ha intentado, aunque sin fortuna, y el público del estadio de Riazor, donde juega como local, ha empezado a impacientarse e incluso le ha silbado en los últimos partidos al no cumplir las expectativas con las que había desembarcado en el equipo gallego.

Por otra parte, Garitano también se refirió en su comparecencia al brasileño Guilherme dos Santos, que se ha asentado en el once del Deportivo en los últimos meses tras haber tenido menos protagonismo en el arranque de la temporada.

"El darle continuidad a Guilherme ha sido la clave. Al principio, no dio el nivel que está dando ahora y hemos insistido con él porque le conocíamos de antes, de Brasil e Italia, y siempre me ha parecido un gran jugador. Cuando vino al Deportivo, llevaba un año sin jugar. Sabíamos que a partir de jugar nos iba a dar. Nos está dando un gran rendimiento", comentó el técnico.

Guilherme también llegó al Deportivo el pasado verano, en este caso cedido por el Udinese italiano con una opción de compra para el conjunto coruñés.

El futbolista brasileño ha expresado públicamente su deseo de que el su actual club adquiera sus derechos para continuar en España.

EFE