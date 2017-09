¿Por qué Coutinho no llegó al Barcelona? 200 millones de razones

Liverpool pidió a última hora del viernes, en el cierre del mercado, 200 millones por el centrocampista brasileño Philippe Coutinho, pretendido por el Barcelona, según informó Albert Soler, director de deportes profesionales del club.

"A última hora, después de semanas de ofertas y negociación, Liverpool nos pidió 200 millones de euros por Coutinho y decidimos no hacer la operación", aseguró Soler.

Durante el repaso una vez finalizado el mercado de verano, Soler se refirió a que el mercado sufre una gran inflación. "El ‘barça’ es de los socios, no de un consejo de administración, no vamos a entrar en la irresponsabilidad de ponerlo en riesgo", comentó.

Soler, acompañado en la rueda de prensa por el secretario técnico, Robert Fernández, tranquilizó al barcelonismo sobre el futuro de Leo Messi y aclaró que el club conoció que Neymar quería marcharse al PSG a finales de julio, no antes.

"Cuando anunciamos un acuerdo (renovación de Messi) es que está validado por las dos partes, no nos tiramos a la piscina. Significa que hay acuerdo entre las dos partes y estamos pendientes de protocolizar la validación. No hay ningún problema. La firma se producirá en breve, si no se ha hecho antes ha sido porque hubieron giras y partidos de selecciones", afirmó.

En cuanto a Neymar, Soler sostuvo que el ‘barça’ conoció su marcha cuando el jugador lo comunicó oficialmente. "A finales de julio, en la gira de Estados Unidos, empiezan los rumores, pero no recibimos ninguna información previa a esto. El jugador tomó una decisión y es el jugador el único responsable de la misma, el que decide que se va. Si la decisión la tomó antes o después, no lo sabemos. No teníamos informaciones meses antes al respecto, eso es falso", indicó.

El director de deportes profesionales del equipo catalán alertó a la Uefa, la Fifa y la ECA (Asociación Europea de Clubes) para que analicen lo que está ocurriendo últimamente en el mercado futbolístico y comentó que se tendrían que unificar las reglas, por ejemplo con las cláusulas de rescisión, que solo existen en el fútbol español.

"Exigimos jugar todos con las mismas reglas. Es como si unos jugamos con un tablero a la oca y otros le dan la vuelta y juegan al parchís", aseguró gráficamente. Soler admitió que el ‘barça’ hizo el fichaje más caro de su historia -Ousmane Dembelé (105 millones más variables)-, pero que sus gestores no pusieron en riesgo la viabilidad económica del club.

"La edad de Dembelé (20 años) nos permitía este tipo de operación y teníamos que invertir en el equipo", dijo. Además ha desvelado que se podían haber fichado a dos jugadores más -sin concretar- por 270 millones de euros, pero que no se quería poner en riesgo el futuro de una entidad con más de cien años de historia.

"Barcelona no ha perdido estatus internacional, al contrario después de acciones como las de ayer. Todo eso tiene que ver con la coherencia, tenemos que ser consecuentes con la manera de ser de este club", insistió Soler.

Robert Fernández dijó que el ‘barça’ tiene "una plantilla magnífica" y solicitó "tranquilidad y calma" porque considera que las incorporaciones ayudarán al equipo a competir y a mantener el buen nivel de los últimos años.

Ha desvelado que el ‘barça’ mantuvo conversaciones para firmar a Marco Verratti, además que el club valoró la posibilidad de firmar a Iñigo Martínez (Real Sociedad) y Seri (Niza) y considera que jugadores procedentes del filial pueden ayudar "en cualquier momento" a la primera plantilla.

EFE