Según estudio, Barcelona es el club 'más querido y seguido' del mundo

El FC Barcelona ha presentado en sociedad un estudio de marca del que extrae dos conclusiones: es el club más querido y más seguido del mundo, entre otras razones por sus valores, estilo de juego y la solidez que aporta el argentino Lionel Messi por los éxitos obtenidos y por su larga permanencia como jugador azulgrana.

El estudio, realizado 'on line' a 12.400 personas, lo ha presentado el portavoz del club azulgrana, Josep Vives, quien en la sala de prensa del Camp Nou ha comentado que la marcha de Neymar Junior no ha alterado la percepción que se tiene del club, especialmente en Brasil, donde el Barça "está es la primera posición".

Vives ha hablado de la importancia de los éxitos y del estilo y ha ensalzado que en lo emocional la trayectoria de Messi ha dejado "una sedimentación de impactos" en los aficionados, aunque cuando se le ha preguntado sobre el futuro del jugador y la ausencia de la fotografía para estampar la firma en su renovación, el portavoz azulgrana no ha querido pronunciarse.

Por otra parte, el estudio desvela que tanto en Cataluña como en el resto de España el Barcelona es el club más querido y seguido, y que el estudio, realizado en el mes de septiembre, "no hubiese sido diferente de haberse realizado un año antes. No se cambia de percepción de marca con gente que se ha hecho una opinión de nosotros. Esto no cambia de un día para otro", ha subrayado el portavoz ante los posicionamientos que ha realizado el Barça ante el escenario político que se vive en Cataluña.

Las conclusiones a las que llega el estadio son que la marca Barça "es muy potente y global", que goza de posiciones de liderazgo en mercados estratégicos y que es "muy atractiva para los jóvenes". "Este no es un estudio para acomodarnos en la autocomplacencia, sino para tejer una estrategia y accionarla. Este estudio nos da muchas pistas", ha subrayado Vives.

El estudio ha comparado al Barça con los mejores equipos del mundo (Real Madrid, Manchester United, Bayern, New York Yankees, entre otros) y con marcas mundiales vinculadas al deporte (Nike, Reebok, NBA, etc).

"El estudio desvela que el FC Barcelona es una marca consolidada y que tiene margen de mejora en China, Japón y los Estados Unidos. Por ello, en estos países se llevan a cabo proyectos de expansión. Ahora somos la marca más seguida entre clubes del mundo en USA, Brasil, China, Japón, México y Turquía, y la segunda en España, Indonesia e India", ha informado.

Además de subrayar la gran pujanza del seguidor joven, Vives ha destacado que el estudio enfatiza del Barça que es una "marca coherente y transversal" y que, además de los valores que la ensalzan y que también comparte con otras entidades, cuenta con tres que son singulares: "Por nuestro estilo de juego, porque tenemos los mejores jugadores y por el lema 'más que un club'".

EFE