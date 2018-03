Infierno en el paraíso: La historia de André Gomes en el Barcelona

El centrocampista del Fútbol Club Barcelona André Gomes admitió que está avergonzado por su desempeño en el actual líder de la Liga española y que a veces le da miedo salir de su casa.



El futbolista portugués, que llegó en julio de 2016 procedente del Valencia por 35 millones de euros (43 millones de dólares), más complementos potenciales por 20 millones de euros, no ha conseguido encajar bien en el equipo, con solo tres goles en 72 partidos en todas las competiciones.



Aunque su entrenador, Ernesto Valverde, y su predecesor, Luis Enrique, le han defendido, el jugador de 24 años es criticado habitualmente en los medios y abucheado por su propia afición.



"Los primeros seis meses fueron bastante bien, pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco un infierno, porque empecé a tener más presión", dijo Gomes a la revista deportiva Panenka en su edición de marzo. "Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y después en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan", comentó.



Gomes, que ha empezado como titular solo en cuatro partidos ligueros este año, admitió que su estado de forma le está afectando en su vida más allá de los campos de juego. "A veces, me encierro. No me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado", afirmó.



"Me ha pasado en más de una ocasión eso de no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza".



Gomes fue abucheado por los aficionados azulgranas en la victoria por 1-0 sobre el Atlético de Madrid del 4 de marzo, cuando jugó como recambio del lesionado Andrés Iniesta.



Si el capitán no se recupera para el miércoles, Gomes podría volver a ocupar su posición en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea.