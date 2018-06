Di María cuenta cómo presionó el Real para venderlo y comprar a James

Ángel Di María hizo pública una carta en el portal 'The Players Tribune' en la que cuenta cómo vivió esos días previos a la final del Mundial de Brasil 2014 y la presión que ejerció el Real Madrid para que él no jugara contra Alemania.

"...el médico Daniel Martínez entró al cuarto con un sobre en la mano y me dijo: “Ángel, mirá, este papel viene del Real Madrid”.



“¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?”, le dije.



Me contestó: “Bueno, ellos dicen que no estás en condiciones de jugar. Y nos están forzando a que no te dejemos jugar hoy”.



Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve...", contó el argentino.



A pesar de su intención de jugar y su pedido expreso al médico y al técnico Alejandro Sabella, Di María no disputó ni un solo minuto en la final contra Alemania y terminó siendo como se especuló.



Pero en esa carta también muestra su lado más vulnerable. Su lucha para llegar a ser futbolista y todo lo que esta profesión le ha dejado de aprendizaje, pues con sus 30 años podría estar disputando su último Mundial.