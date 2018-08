Arturo Vidal y sus excéntrico físico: 'Es acorde a mi forma de jugar'

Arturo Vidal es una de las caras nuevas del Barcelona para esta temporada y, en entrevista con la página web del club, se refirió a diferentes aspectos de su físico y de su ámbito personal, en el que recalcó lo importante que ha sido su familia.

"Mi primer tatuaje me lo hice a los 20 años, fue la cara de mi mamá. Luego empezaron a nacer mis hijos. Cada tatuaje tiene un sentimiento, cosas que pasan en la vida, los nombres de mis hermanos... Los llevo en mi cuerpo. No sé cuántos tengo, son demasiados. El último que me hice fue la bombita de la insulina que tiene mi hijo Alonso, que tiene la diabetes 1. Él quería que me lo hiciese y así lo hice porque me gusta llevar en mi cuerpo a gente con la que a veces no puedo estar", comentó el volante chileno, quien añadió que su cresta es "acorde a mi forma de jugar y de vivir. Es para que los rivales sepan que no será fácil enfrentarse a mí".

También habló de su otra pasión a parte del fútbol, que son los caballos. "Me crié con mi padre en un barrio en el que había caballos. Mis tíos tenían caballos pero ferianos (no de carreras). Veía cómo corrían, qué hacían. Luego me metí en la hípica. Si no fuese futbolista hubiera sido jinete, quería ser jinete".

Entre sus gustos musicales expresó que el reguetón, en especial el Trap, es lo que más le alegra, mientras que en la parte gastronómica se decanta por "la pasta y la comida chilena".

Finalmente explicó que su gran objetivo al llegar al Barcelona es algo que tiene como obsesión: "Ganar la Champions".