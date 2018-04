Lerma no pudo evitar la derrota 3-0 del Levante en casa del Atlético

El Atlético de Madrid se impuso por 3-0 al Levante en el estadio Wanda Metropolitano con goles del argentino Ángel Correa, el francés Antoine Griezmann y Fernando Torres, resultado que le permite asegurar matemáticamente su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Correa puso por delante al Atlético en el minuto 33 con un disparo raso a pase de Víctor Machín 'Vitolo'; Griezmann, que al final de la primera mitad reclamó un penalti por derribo de Oier que no fue pitado, marcó el 2-0 en el 49 al rematar a la escuadra un pase del croata Sime Vrsaljko; y Torres, de volea en el 77, cerró el encuentro.



"Para mí, cada partido hasta el final va a ser una fiesta. Se ha visto cómo se vuelcan los aficionados, es un aliciente más, esperemos que no sea el último gol de la temporada, ni mi último partido. Voy a luchar por estar en el once titular y seguir marcando goles hasta el último partido", aseguró en Bein Sports.



Fernando Torres analizó el triunfo sobre el Levante (3-0), con la satisfacción de un buen resultado que da moral al equipo de Diego Simeone. "Estamos contentos. La mejor manera de preparar lo que viene es ganar, como siempre hemos hecho los últimos años. Felices de jugar en casa ante nuestra gente en un día especial para todos los niños, con un buen resultado. El equipo ha hecho un buen partido en todos los aspectos".



El colombiano Jefferson Lerman fue titular, como de costumbre, en Levante, que apenas si dispuso de un par de acercamientos y no pudo hacer daño. La derrota lo deja a sólo 5 puntos del Deportivo, primer candidato al descenso en España.