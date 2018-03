Barcelona no da ventajas en la Liga de España y derrotó 0-2 al Málaga

Barcelona, con la ausencia de Messi por el nacimiento de su hijo, derrotó 0-2 a Málaga en la Liga de España. Yerry Mina estuvo en el banco de suplentes y no ingresó al encuentro.

El equipo azulgrana, sin Leo Messi ni Iniesta, pero con el francés Dembelé y el brasileño Paulinho, en el once titular, y el Málaga con el centrocampista Samu García, como novedad por el delantero Alberto Bueno, se presentaron en La Rosaleda.



Con dominio del Barcelona ofrecido por el conjunto blanquiazul al darle el balón se inició el enfrentamiento, que en los primeros minutos no tuvo excesiva presencia en ambas áreas, aunque los visitantes merodeaban con las incursiones de Dembelé y el brasileño Coutinho.



La primera llegada con peligro del Barcelona llegó con un excelente pase de Paulinho al delantero uruguayo Luis Suárez, que quebró a su defensor y el disparo lo interceptó el guardameta Roberto con una espléndida parada.



Pero en la segunda acción no perdonó con otro centro, esta vez de Jordi Alba, y el remate de cabeza del charrúa, colocado, entró en la portería del Málaga en el minuto 14. El Málaga intentaba responder con un acercamiento del punta uruguayo Diego Rolan y un disparo lejano del delantero marroquí En-Nesyri. El Barcelona controlaba el encuentro ante un Málaga romo, escaso, corto, sin calidad y metido en su campo.



Y la sentencia llegó en el minuto 26 con un centro por la derecha de Dembelé y Coutinho, con un gran recurso, de tacón, batía a Roberto. El Málaga, muy pobre y con muchos problemas, terminó prácticamente el encuentro con el 0-2 y una acción posterior de Samu García, que vio la roja directa por una dura entrada al defensa Jordi Alba.



Aún así, con 10 jugadores, el Málaga pudo acortar diferencias, con un centro del centrocampista chileno Manuel Iturra, después de luchar el balón en el lateral del área grande y el remate de cabeza de En-Nesyri, solo, lo envió fuera.



El marroquí, el más luchador, robó un balón casi en el centro del campo, se fue con velocidad a la portería de Ter Stegen, y cuando iba a disparar se dejó el balón atrás, aunque llegó su compañero Lacen, y mandó el esférico fuera. Partido controlado por los azulgranas, Coutinho pudo marcar el tercero, pero se encontró nuevamente a Roberto.



Los malaguistas tiraron el partido y en la segunda parte, y el Barcelona, que dominaba completamente, dosificó esfuerzos, y tampoco quiso castigar en exceso a su rival, colista y en agonía prolongada. Se produjeron muchos acercamientos del Barcelona con centros al área del Málaga, pero sin rematador, y algún lanzamiento de Coutinho, con respuesta de Roberto, y alguna respuesta del Málaga sin pegada.



EFE