Barcelona da otro paso al título tras vencer 2-0 a un Athletic sin ímpetu

Lo del Barcelona contra el Athletic de Bilbao fue un paseo por el Camp Nou que, inexplicablemente, no terminó en goleada y fue un 2-0, gracias a los tantos de Messi y Paco Alcácer en el primer tiempo.

Apenas al minuto 8 se fue arriba el local: Pase de Sergi Roberto y Paco Alcácer aprovechó el centro atrás para dedicarle a su hijo el primer tanto del Barcelona.



El show de Messi no se hizo esperar, con un gran tito libre que le atajó Arrizabalaga. Fue creciendo al 11, cuando en plena área rival sacó tres marcadores pero el último se le fue un tris largo; 20 segundos después probó con un zurdazo pegado al palo que adivinó y controló el portero y antes el 12 tuvo tiempo para un intento más por derecha.



La estrellaría Coutinho en el travesaño y Paulinho volvería a probar, justo antes del gol del Jefe: minuto 30 y ahora sí el remate al palo izquierdo fue inatajable. Gol del 10 y daba la sensación de que la aplanadora no tendría piedad de un Athletic confundido, superado en cada centímetro del campo y sin rumbo.



De nuevo se animó Coutinho al 34, tras un sutil pase de Paulinho, pero otra vez se le atravesó el travesaño y al 43 fue Paulinho el que hizo vibrar el poste izquierdo. La diosa fortuna fue la única responsable de que de sus 11 remates a puerta, Barcelona sólo pudiera embocar dos.



El complemento tuvo algunos instantes de emoción de parte del Athletic, que aparentemente se sacudiría… pero no. Sus intentos fueron tímidos y apenas las opciones de Aduriz generaron alguna preocupación.



Barcelona desaceleró y le dio manejo a su ventaja y sobre el final Williams y el propio Aduriz tuvieron las opciones más claras para descontar, no para igualar.