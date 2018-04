Barcelona, a un juego de igualar el récord de 38 partidos invicto en Liga

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, buscará el sábado igualar un récord de 38 partidos consecutivos sin perder en la liga española de

fútbol, un hito que anteriores entrenadores del club como Johan Cruyff, Pep Guardiola y Luis Enrique fueron incapaces de alcanzar.



El equipo catalán no ha perdido desde que el Málaga lo venció 2-0 el 8 de abril de 2017 y puede igualar el récord de la Real Sociedad (38 partidos invicto) en el duelo como local contra el Leganés, que está en el decimocuarto lugar en la tabla y prácticamente ya aseguró la permanencia en primera división.

El Barça tiene una ventaja en la tabla de nueve puntos frente a su más cercano perseguidor, el Atlético de Madrid, y tiene la posibilidad de ampliarla más este fin de semana, ya que el domingo los "rojiblancos" se enfrentan en el derbi a la Real Madrid, tercero en La Liga. El conjunto catalán estuvo a punto de ver cómo se esfumaba el récord -no igualado desde 1980- cuando perdía por dos goles a falta de dos minutos para el final del encuentro contra el Sevilla jugado la semana pasada, pero goles de Luis Suárez y Lionel Messi sellaron un empate 2-2.



Esa fue la octava ocasión en la actual edición de La Liga en la que el equipo "azulgrana" termina empatando o ganando un partido que iba perdiendo, en una demostración de su fortaleza interna en la primera temporada con Valverde en el banquillo. El Barça también está invicto en la Liga de Campeones, donde el miércoles dio un gran paso hacia las semifinales al vencer a la Roma 4-1 en la ida de los cuartos de final.



El Barcelona no mostró su mejor nivel contra la Roma y se benefició de dos autogoles, aunque el hecho de que pudiera vencer tan rotundamente al equipo italiano sin necesidad de brillar es otra señal de la competitividad del conjunto de Valverde. "A mí lo único que me interesa es que el equipo sigue ganando", dijo el centrocampista Ivan Rakitic tras la victoria sobre la Roma.



"Seguimos ganando y creciendo en cada partido. Ahora viene lo mas bonito y al mismo tiempo lo más fuerte de la temporada", añadió. Con ocho partidos por jugar y ninguno fuera de casa contra los ocho primeros lugares del torneo, el Barça también está en una buena posición para convertirse en el primer equipo en la historia de La Liga en terminar una temporada sin ser derrotado.