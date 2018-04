Barcelona, sin Mina, espera al Leganés y contempla desde el ático el derbi madrileño

El Barcelona, que recibirá al Leganés el sábado, contempla desde el 'ático' de LaLiga Santander el derbi madrileño del Santiago Bernabéu, un duelo que puede decantar de forma casi definitiva la lucha por el título o por la segunda plaza.

El equipo de Ernesto Valverde, tras encarrilar la eliminatoria de Champions después de ganar al Roma (4-1), encara la recta final del torneo liguero con nueve puntos de ventaja sobre el Atlético, que a su vez tiene cuatro respecto al Real Madrid.



De esta forma, si azulgranas y madridistas vencen, la diferencia entre el líder y el Atlético volverá a abrirse a los doce puntos con 21 por disputarse.

En cambio si el conjunto de Diego Pablo Simeone sale airoso del Bernabéu dejará casi sentenciada la segunda plaza y mantendría sus opciones ligueras.



Cronológicamente el primer capítulo de esta pugna se escribirá este sábado por la noche en el Camp Nou, donde el Leganés estuvo la pasada temporada muy cerca de sacar un empate. Tan solo lo impidió en los instantes finales Leo Messi, que esta campaña está sosteniendo de nuevo la impecable marcha de la escuadra de Valverde, que se mantiene invicta después de haber equilibrado la pasada jornada un 2-0 adverso en el Ramón Sánchez Pizjuán.



El cuadro pepinero, asegurada la permanencia, quiere seguir disfrutando de una nueva campaña en la elite y no renuncia a dar la campanada, como ya hizo, sin ir más lejos, en campos como el Bernabéu en la Copa del Rey. Nunca ha ganado al Barcelona, ante el que cayó en la primera vuelta por 0-3. Pero la referencia del año pasado en el feudo azulgrana y la ausencia de presión añadida alimentan su anhelo.



El derbi madrileño tendrá lugar el domingo. El Atlético, que por lo tanto sabrá lo que ha hecho el Barcelona, no ha perdido en el Bernabéu en sus últimas cuatro visitas ligueras -tres victorias y un empate la pasada- y tratará de prolongar esta racha. Se encontrará con un Real Madrid pletórico por su contundente victoria en Turín ante el Juventus que le sitúa muy cerca de las semifinales de la Liga de Campeones.



El conjunto de Zinedine Zidane lleva cuatro triunfos de Liga seguidos y quiere acabar la competición doméstica lo más arriba posible, ya que además el Valencia no deja de presionar. El cuadro de Marcelino García Toral también acumula cuatro victorias seguidas y, prácticamente sentenciada su presencia en la próxima Champions, trata de superar de nuevo en la tabla al Real Madrid. Recibirá en su fortín de Mestalla a un Espanyol que no acaba de dar el salto.



La lucha por la Liga Europa crece cada jornada en emoción. Villarreal, Betis, Sevilla y Girona están separados por tan solo tres puntos, y a seis de los verdiblancos están Celta y Eibar. Balaídos albergará un más que interesante Celta-Sevilla, con el cuadro andaluz herido por su derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich y por haber perdido la sexta posición a manos de su eterno rival, el Betis, que recibirá pleno de felicidad por su escalada al Eibar aunque con la baja del meta Antonio Adán, auténtico héroe en el triunfo contra el Getafe.



El Girona, la revelación de la temporada, visitará en Anoeta a una Real Sociedad obligada a levantar cabeza y a mejorar su juego y sus resultados para tener un fin de campaña cuanto menos más lustroso, mientras que el Villarreal cerrará la trigésima primera jornada el lunes en el estadio de La Cerámica ante el Athletic.



Levante-Las Palmas y Deportivo-Málaga centran la lucha por la permanencia que puede quedar casi liquidada si el cuadro valenciano se impone al canario. El Levante marca la salvación con 28 puntos, siete más que el equipo de Paco Jémez, al que no le queda otra que buscar el triunfo en el Ciutat de Valencia, resultado que, por otro lado, necesitan Deportivo (20) y Málaga (17), últimos clasificados, que se miden en Riazor en un choque dramático.



Programa de la jornada 31

Viernes: Deportivo - Málaga

Sábado: Alavés - Getafe, Celta Vigo - Sevilla, Betis - Eibar, Barcelona-Leganés

Domingo: Levante - Las Palmas, Real Madrid - Atlético Madrid, Real Sociedad - Girona, Valencia - Espanyol

Lunes: Villarreal - Athletic