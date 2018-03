Bacca luchó, pero no marcó en la victoria 2-1 de Villarreal sobre Atlético

Atlético de Madrid agotó muchas de sus esperanzas de luchar por el título de Liga tras perder por 2-1 ante el Villarreal, en un partido que dejó escapar en los diez últimos minutos, en los que un doblete del ariete turco Enes Ünal, le dio la vuelta al marcador.



El Villarreal, que no encontró la forma de doblegar al Atlético con su juego, aprovechó dos acciones a balón parado para infligir la tercera derrota de la temporada al equipo de Diego Simeone, que se queda a once puntos del Barcelona, mientras que los castellonenses ascienden a la quinta plaza.

Cuando apenas habrían transcurrido dos minutos, Saúl puso a prueba al meta local con un potente disparo desde la frontal. El Atlético se imponía con autoridad al centro del campo del Villarreal y el balón se movía rápidamente aunque sin llegar a general claras ocasiones de gol.



A los 19 minutos llegó la jugada polémica del partido, tras un pase de Diego Costa a Griezmann, quien cayó ante la presencia de Jaume Costa y el árbitro decretó un penalti muy protestado, ya que dio la sensación de que el defensor no llegó a tocar al delantero francés. El propio Griezmann se encargó de transformar la pena máxima y adelantar al conjunto colchonero.



Con el partido subido de revoluciones, el Atlético pudo dar la puntilla al Villarreal tras una gran jugada coral que acabó con un disparo de Koke que se estrelló con el poste, con Asenjo ya batido. Paulatinamente, el equipo castellonense comenzó a cambiar el guión del partido y a hacerse con el dominio del balón, aunque enfrente se encontró a un rival con las líneas muy juntas, que apenas dejaba resquicios para que el Villarreal creara peligro. Tan solo dos disparos lejanos de Bacca y Fornals fueron los únicos apuntes ofensivos de los locales.



En la reanudación, el Villarreal se adueñó del partido. El juego se desarrollaba casi por completo en el campo del Atlético, que se encomendó a su solidez defensiva para proteger su renta, a la espera de poder sorprender en alguna contra. El 'submarino amarillo' exhibió una circulación de balón mejor que en la primera mitad, con más aperturas a las bandas, aunque no encontraba la forma de poner en serios apuros a Oblak.



Pese a la solvencia defensiva del Atlético no cejó en su empeño el Villarreal y en una acción a balón parado encontró el premio, tras un centro de Álvaro que cabeceó de manera magistral el turco Ünal para poner las tablas en el marcador en el tramo final del partido.



Los últimos minutos fueron de gran intensidad, con ambos equipos buscando la victoria y en el tiempo de prolongación fue el Villarreal quien la consiguió. De nuevo a balón parado y de nuevo Ünal puso la puntilla al Atlético.



Síntesis



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa; Rodrigo, Trigueros, Soriano (Sansone, m.63), Fornals (Ünal, m.73); Bacca y Raba (Samu Castillejo, m.78).



Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Koke (Fernando Torres, m.84), Correa (Vitolo, m.70); Costa y Griezmann (Gabi, m.80).



Goles: 0-1, m.20: Griezmann, de penalti. 1-1, m.82: Ünal. 2-1. m.92: Únal.