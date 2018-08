'Yo sí le pediré la camiseta a Messi o a Suaréz': 'Cucho' Hernández

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero que está debutando esta temporada en Primera División con el SD Huesca, se refirió este miércoles a lo que será su primer partido contra Barcelona uno de los históricos de España y en el top de los más ganadores de ese país.

"Sueño con ganar al Barcelona en el Camp Nou, y con meter un gol, imagínate si marco un gol allí, aunque sabemos que es muy difícil pero no es imposible", manifestó en su comparecencia tras el entrenamiento matinal del conjunto oscense.

El 'Cucho' ha disputado dos partidos en la actual Liga, pero aún no ha anotado ningún gol, por eso, para él sería un gran paso hacerlo contra el conjunto culé.

"Estoy tranquilo y trabajando muy bien. Estoy impresionante y ojalá entre ya el primero el domingo, y después ya seguirán entrando los goles. Seguiremos trabajando como hasta ahora hasta el último momento de cada partido", dijo.

Para el pereirano, este domingo se cumplirá el sueño que tenía de niño jugando en el Camp Nou: "Es el sueño de cada niño viendo partidos en el Bernabéu y en el Camp Nou y ahora me toca enfrentarme a ellos, a los mejores jugadores del mundo. A mí no creo que me pidan la camiseta porque no soy tan conocido pero yo sí le pediré la camiseta a Messi o a Luis Suaréz porque me hace mucha ilusión, pero cuando estemos en la cancha todo pasa a un segundo plano", aseguró.

En su opinión, conseguir un resultado positivo en la Ciudad Condal será difícil por varios motivos: "Es complicado porque si no te ataca de una manera, lo hace de otra, te juega en largo y te dan sorpresas en cada momento y lo veo muy difícil, y por eso tendremos que estar muy concentrados porque como te despistes un segundo te van a cobrar porque son los mejores del mundo", analizó.

Tanto Huesca como el propio jugador están muy satisfechos con el comienzo de temporada en Primera División: "Si nos dicen que hacemos cuatro puntos en dos partidos lo firmamos en dos segundos. Hemos demostrado porque ascendimos pero esto es muy largo y tenemos que trabajar fuerte. Yo me ha adaptado bien aunque hay mucha diferencia de Segunda a Primera División. Ahora seguiremos luchando hasta el final en cada partido y si podemos sacar algo en Barcelona será muy prestigioso y para eso vamos a luchar hasta el último segundo".