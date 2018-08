No era tan simple ganar sin CR7: ¿Debe el Madrid agitar el mercado?

La derrota 4-2 que sufrió Real Madrid a manos del Atlético de Madrid, en la final de la Supercopa de Europa, es un golpe que tarde o temprano se hinchará.

Aunque el técnico Julen Lopetegui confía en su plantilla actual y había dicho que dirigir a un Madrid sin el portugués es “un reto apasionante”, lo cierto es que su equipo demostró que probablemente sí hace falta un reemplazo de Cristiano o al menos un ‘fondo de armario’ más amplio para darles una mano a Bale y Benzema, quienes lucieron más sueltos sin Cristiano en el campo pero mostraron cansancio, como todo el equipo, para enfrentar la prórroga contra el Atlético.



Decía Sergio Ramos, antes de perder esta primera final europea contra los colchoneros, que “la pérdida de un jugador tan desequilibrante e importante para el Madrid es negativa, pero no por eso el Madrid va a dejar de ganar, no perdemos ambición y hambre, el Madrid está por encima de todos nosotros. El Madrid seguirá ganando con la salida de Cristiano, igual que lo hizo en su día con la salida de Zizou”.



Tal vez no sea tan simple. Tal vez reponer los 50 goles por temporada del portugués es más complejo que darles libertad y protagonismo a Bale o Benzema, que darle a Isco la tarea creativa o inventar un nuevo puesto para Asensio. Tal vez no sea suficiente con Kroos y Modric como plan B en ataque y tal vez, sólo tal vez, haga falta una alternativa real de gol antes que un discurso de motivación y amor por el ‘merengue’, por muy bueno que sea.



Por eso vale repasar los nombres que sonaron y que ahora, ante la derrota, vuelven a asomar para el Real Madrid. Unos se auto candidatizan y otros de veras interesan al equipo. Aquí, los perfiles.



Robert Lewandowski. 29 años.



Es cierto que su Mundial con Polonia fue decepcionante, pero no así su última temporada: 40 goles con el Bayern Múnich, título de Bundesliga y título de Supercopa alemana, con triplete incluido. Él mismo se ha ofrecido al club español y ha terminado resignándose a quedarse en Alemania. A estas alturas del mercado pagar los 150 millones de euros que esperan en Múnich parece muy complicado.





Eden Hazard. 27 años.



Medalla de plata a mejor jugador del Mundial de Rusia, su cotización se elevó hasta las nubes. De hecho, hasta los 220 millones de euros, según estimaciones de la prensa británica. Con 17 goles en el Chelsea en las distintas competiciones, su gran aporte es dejar a sus compañeros en posición de gol o resolver de media distancia, ambas virtudes MUY necesarias en el Madrid de Lopetegui. El blanco suele quedarse con los mejores de cada Mundial y ya fichó al mejor porteo, Courtois. ¿Se animará a dar un golpe sobre la mesa con un ófertón’ por el creativo belga?







Harry Kane. 25 años.



El héroe del Tottenham llama la atención por edad y números: ¡41 goles en la temporada! Si quieren goles en la casa blanca, el británico los tiene a manos llenas. Para mantener el ritmo comercial de Florentino en los Mundiales, su papel en Rusia, llevando a Inglaterra a la semifinal, no es ni mucho menos despreciable. Como tampoco lo es su salida de la Premier League, pues quien quiera llevárselo debe tener una chequera de, al menos, 200 millones de euros.





Mauro Icardi. 25 años.



No es nuevo el interés del jugador argentino en ir al Madrid ni del Madrid en ficharlo. Su carta de presentación son los 29 goles en la temporada, que no incluyó para el Inter competencias europeas. La última renovación de contrato incluyó una cláusula de 110 millones de euros, lo que haría un poco más viable el camino que con otros delanteros estelares. ¿Qué si mueve la registradora en términos de mercadeo? Ahí está la cuestión.





Neymar. 26 años.



Con 28 goles en la temporada y títulos de Copa y Liga de Francia en la cuenta, es difícil resistirse al futbolista más caro del planeta (PSG pagó 222 millones de euros por su cláusula al Barcelona). Ya lo intentó Florentino en el pasado pero los catalanes se quedaron con el brasileño, uno de los mejores delanteros del mundo, aunque para ello usaran alguna artimaña. Precisamente, es eso lo que dicen que se esconde detrás del millonario fichaje del PSG: una cláusula que lo llevaría al Real Madrid. Para él es más atractivo ahora que no está Cristiano. Pero el fichaje batiría todas las marcas y desataría otra hecatombe en el mercado. La ventaja, él sí es una máquina de venta de camisetas. Pero ¿hará el Madrid semejante locura?