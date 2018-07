'Estoy orgulloso de estar en Barcelona y espero triunfar allí': Mina

Este viernes en el recién fundado Campus del Club Campestre Cafam, de la Fundación Yerry Mina, el defensor caucano habló sobre su proyecto filantrópico con los niños colombianos, su futuro profesional y el buen desempeño mostrado en el Mundial de Rusia.

“Tengo una felicidad muy grande, de llegar y ver sonrisas de los chiquitines, estoy muy contento y espero seguir dando alegrías cada día, aportando un granito de arena para los muchachos” afirmó Mina sobre su fundación.



Al ser interrogado sobre el futuro de su carrera el central del F.C Barcelona contestó, “mi familia y yo hemos pensado y analizado tranquilamente, siempre pensando en el presente y por ahora estoy despejado, disfrutando mis vacaciones. Estoy tranquilo en lo máximo posible y que sea Dios la guía de mi vida”. Además manifestó que hay varios equipos interesados en él, pero está orgulloso de estar en el conjunto catalán y espera triunfar allí.



“En el Mundial quería ser titular desde el principio, todo jugador quiere jugar, lastimosamente no se me dio al comienzo porque estaba pasando por inconvenientes difíciles. El grupo me dio la confianza para hacer las cosas bien”, recalcó Yerry Mina sobre su paso por el Mundial de Rusia 2018.



Por ahora, después de una sorprendente actuación en la Copa del Mundo, en el que anotó tres goles, Mina pasará las vacaciones con su familia y volverá a España para prepararse con el F.C. Barcelona para el inicio de La Liga.