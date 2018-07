Cinco apuestas del Real Madrid si llega a salir Cristiano Ronaldo

El rumor de la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus cada vez se hace más fuerte y es que, de lograr la transferencia, sería uno de los batacazos del mercado de este 2018, que estará marcado también por lo que pase en el Mundial de Rusia.



Pero, como es común, el Real Madrid no se va a quedar sin dar un bombazo, mucho más cuando su máxima figura de los últimos 9 años se estaría alejando. Ante esto, son varios los nombres que se han rumorado para que lleguen a la entidad blanca.



Neymar: con una temporada de lujos, pero solo con el título de la Liga de Francia, el delantero del PSG es una de las grandes opciones para el Real Madrid. Medios españoles han señalado que el padre y representante del jugador se reunieron con directivos merengues antes del Mundial y su llegada al club es una posibilidad que se abre.



Sadio Mané: figura junto Mohamed Salah en el Liverpool finalista de la Champions, el senegalés habría estado en los planes de Zinedine Zidane antes de que abandonara el club. Con la llegada de Julen Lopetegui no se especuló más sobre su llegada.



Harry Kane: goleador del Mundial de Rusia 2018, hasta el momento, es uno de los jugadores jóvenes con mejor proyección en Europa. Si bien su fútbol es diferente al de Cristiano, su llegada al Real Madrid le daría una potencia y otro estilo de juego al que ha mostrado en las últimas temporadas.



Kylian Mbappé: recientemente señalaron que no han llegado a ofertar por la estrella francesa, pero no por eso han parado las especulaciones. Su fútbol alegre, sumado a sus 19 años, lo haría una gran apuesta para el equipo español, acostumbrado a fichar a las estrellas del Mundial cada cuatro años.



Eden Hazard: su deseo ha sido vestirse con la camiseta merengue desde hace años y por tal razón se ha especulado con su llegada en varias oportunidades. El belga no ha renovado aún con Chelsea a la espera de una salida con mejor rumbo y esta sería una oportunidad dorada.