Lopetegui respalda sindicato de futbolistas para no jugar en EE.UU

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, puso en duda la viabilidad de los planes de La Liga de España para jugar una jornada en Estados Unidos esta temporada. La liga de fútbol española ha firmado una alianza de 15 años con ‘Relevent Sports’ que, en teoría, supondrá que se dispute una fecha de la competencia en Estados Unidos, entre otros acuerdos. La decisión fue criticada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y los capitanes de todos los clubes de la división superior del país se mostraron unánimes en rechazar la participación en dicha jornada.

“Estamos en otras cosas, pero me ha llegado el tema y estoy alineado absolutamente con los jugadores”, dijo Lopetegui en una conferencia de prensa el sábado antes del partido del domingo en Girona. “Hay argumentos para pensar lo que piensan y, sinceramente, yo no lo veo. Los que deciden, decidirán, pero estoy con los jugadores”, señaló el flamante entrenador merengue.



En el terreno de juego, el nuevo técnico del Real se negó a confirmar los reportes de la prensa local que sugerían que su nuevo arquero Thibaut Courtois debutará contra el Girona, en sustitución de Keylor Navas. “No lo voy a decir. El domingo veremos la alineación. No tenemos decidido exactamente qué va a pasar”, dijo Lopetegui. “Tenemos muy buenos porteros, algunos han llegado más tarde, pero todos están cogiendo el ritmo y nos toca decidir”, añadió.