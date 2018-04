'Muriel jugó con dolor en el pie y se le notó': Vincenzo Montella

Luis Fernando Muriel fue titular en el partido entre Sevilla y Villarreal, que terminó empatado 2-2 con gol de Carlos Bacca para el submarino amarillo. Sin embargo, tras el final del partido, Vincenzo Montella se refirió a su delantero colombiano, quien solo jugó 54 minutos.



"Muriel ha jugado con dolor en el pie. Salió titular para que descansase Ben Yedder, pero no estaba bien. Ha jugado con un antiinflamatorio para el dolor. Pero no estaba al cien por cien y se le ha notado", dijo el entrenador italiano en rueda de prensa.



El colombiano había jugado 26 minutos en el partido del miércoles en Champions y esta vez tuvo una oportunidad de titular, sin embargo, tuvo pocas opciones de gol en la primera parte.



Si bien el italiano no confirmó si Muriel estará de baja algunos días. Sin embargo, el próximo juego del Sevilla será este martes 17 y frente a Deportivo La Coruña.