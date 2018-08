Empieza la novela Modric: quiere ir a Inter pero Real Madrid lo blinda

No son días de calma para Florentino Pérez en el Real Madrid. Tras la salida de su figura, Cristiano Ronaldo, otros jugadores estarían en la fila de salida, lo que para los 'merengues' es una gran contrariedad, pues ya no quieren más salidas de cara a la temporada 2018-2019.

Sin embargo, el croata Luka Modric no parece tan convencido, según las últimas versiones de prensa respecto de su futuro.



El cruce de informaciones comenzó esta semana, cuando la prensa italiana empezó a relacionar al jugador con el Inter de Milán. Según Gazzetta dello Sport, su mujer y agente, Vanja Bosnic, ya se habría puesto en contacto con el club italiano para sondear su posible interés por el jugador. Tratándose de un equipo que jugará la Champions League y que ha sumado ya varios refuerzos importantes como Lautaro Martínez, Radja Nainggolan o Stefan de Vrij, la opción parece atractiva.



El tema es que Modric tiene contrato hasta 2020, por lo que su hipotética salida del club madrileño se antoja complicada, por no decir improbable.



De hecho, según el diario español Marca, el caso Modric ni siquiera existe: "La única posibilidad de que salga Modric es pagando 750 millones de euros", asegura.



Lamentablemente para él, Modric, finalista con Croacia y mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, tiene actualmente otro perfil a la hora de hablar de su futuro, lo que iría en contra del anhelo de paz de Florentino.



Además, en las últimas horas se habría caído el traspaso del chileno Arturo Vidal al Inter, lo que le abriría a Modric la puerta y el medio campo de par en par.

Queda poco tiempo -el mercado cierra el 9 de agosto- pero el croata tiene la sartén por el mango y podría pescar en río revuelto, al menos una nueva mejora de contrato, en caso de no poder salir del Real Madrid.