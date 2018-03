Molestias de Messi generan dudas en el Barcelona antes de visitar al Sevilla por LaLiga

El Barcelona tendrá que decidir si alinea el sábado a Lionel Messi en el partido como visitante ante el Sevilla por una nueva jornada de la liga española de fútbol, en medio de dudas sobre el estado físico de su estrella de cara a un exigente ciclo de siete partidos en 22 días.

Messi se perdió los amistosos de Argentina contra Italia y España debido a un problema muscular que acarrea desde el partido del Barça contra el Athletic de Bilbao, y solo completó la mitad del entrenamiento del jueves.



El argentino es el máximo goleador de la Liga con 25 goles y ha jugado todos los partidos de esta campaña salvo uno, frente al Málaga, tras el nacimiento de su tercer hijo.



El partido en Sevilla probablemente sea el más complicado fuera de casa que le queda al Barça esta temporada por La Liga, aunque los 11 puntos de ventaja que tiene el equipo catalán sobre el Atlético de Madrid, segundo en la tabla, dan a los dirigidos por Ernesto Valverde cierto margen para mantener su candidatura al título pese a tropiezos puntuales.



El conjunto azulgrana jugará el miércoles la ida de los cuartos de final en la Liga de Campeones contra la Roma y luego cinco partidos más hasta la final de la Copa del Rey el 21 de abril frente al Sevilla, antes de descansar por siete días.



El Barcelona no ha ganado en dos de sus tres últimas visitas al estadio Sánchez Pizjuán y estará deseoso de ampliar su registro de 36 partidos invictos en La Liga. El récord de duelos sin perder en España lo tiene la Real Sociedad, con 38 partidos invicto en la temporada 1979/80.



Valverde dijo esta semana que no le preocupaba el estado de Messi y restó importancia a las sugerencias sobre si el delantero argentino se vería afectado por la humillante derrota por 6-1 que sufrió Argentina frente a España el martes.



Messi abandonó su asiento en el estadio Wanda Metropolitano justo después del sexto gol español. "Es verdad que tiene unas pequeñas molestias, pero creemos que no es nada importante. Estoy tranquilo", dijo Valverde, que también se refirió a la goleada 6-1 de España. "Argentina solo perdió un partido amistoso. El Mundial aún no ha empezado, y todos los jugadores que tenemos no van a poder ganar la Copa del Mundo", agregó.



El Barça sigue sin contar con el mediocampista Sergio Busquets por un problema en el pie derecho, mientras que el defensor Lucas Digne estará tres semanas sin jugar por una lesión muscular sufrida durante la concentración de la selección francesa.



En otros encuentros destacados de la jornada en España, el Atlético jugará el domingo contra el Deportivo La Coruña, mientras que el Real Madrid, que es tercero a cuatro puntos del equipo "colchonero", visitará el sábado a Las Palmas.