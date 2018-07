Piden reabrir la investigación por el trasplante de Eric Abidal

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez que reabra la investigación por presuntas irregularidades en el trasplante de hígado que se practicó en 2012 al exfutbolista del FC Barcelona Eric Abidal y ha solicitado varias diligencias en relación con el caso.

Según han informado fuentes de la Fiscalía de Barcelona, la semana pasada el ministerio público presentó un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona en el que solicitaba que reabra la investigación por el trasplante de Abidal, que se archivó a principios de este año.



La juez decretó el archivo definitivo de la investigación, dado que la Fiscalía no presentó recurso contra su decisión dentro de los plazos previstos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).



La causa se abrió a raíz de unas escuchas telefónicas al expresidente del Barcelona Sandro Rosell, que apuntaban a una supuesta compra ilegal del hígado que se trasplantó a Abidal en abril de 2012, en el marco de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales.



Tras recibir el atestado con las intervenciones telefónicas, el juez abrió una investigación y, de oficio, requirió al Hospital Clínico una serie de documentación relacionada con el trasplante, practicado en este centro médico, y una comisión rogatoria a Francia para aclarar las circunstancias de la donación del hígado, por parte de un primo del futbolista.



Una vez recibida la información solicitada, la juez de Barcelona acordó a principios de año el archivo de la investigación sobre el trasplante al no apreciar indicios de delito, a lo que el ministerio público no se opuso.



No obstante, la Fiscalía alberga dudas sobre el informe facilitado por el Hospital Clínico porque, aunque toda la documentación está en regla, faltaría la copia del pasaporte del donante, motivo por el que reclama retomar la investigación.



En las escuchas policiales a que fue sometido Rosell en el marco de la investigación sobre blanqueo de capitales, por la que está en prisión por orden de la Audiencia Nacional, aludía a un tal "Juanjo" que comentaba con el expresidente azulgrana que "compraron un hígado ilegal" a

Abidal, cuando éste recayó del cáncer, para que le fuera trasplantado en abril de 2012.



La semana pasada, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) concluyó que el trasplante hepático de donante vivo realizado al exfutbolista del FC Barcelona "se realizó conforme a la ley" y a la buena práctica clínica, pero anunció que si se reabre el caso por indicios de irregularidades, se personará como acusación particular.