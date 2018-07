En su presentación en el Real Madrid, Lunin habló de Navas y Courtois

Andriy Lunin, guardameta ucraniano del Real Madrid, habló en la rueda de prensa posterior a su presentación del belga Thibaut Courtois, posible refuerzo de la portería blanca, y del costarricense Keylor Navas, con quien, dijo está "muy contento" de entrenarse.

"Son dos porteros muy fuertes y ahora en el equipo está Keylor. Estoy muy contento de tener la posibilidad de entrenarme a su lado y aprender de él lo mejor", comentó ante los medios de comunicación acompañado del ex futbolista Álvaro Arbeloa.



Lunin afirmó que si bien intenta sacar lo mejor de cada portero a la hora de fijarse referentes, Íker Casillas es uno de los que más ha aprendido al tiempo que prefirió dejarle a otros una definición de cómo es él bajo los palos.



Sobre su futuro este curso, señaló: "Ahora estoy en el equipo. Estoy muy feliz y quiero conseguir más experiencia y hacerme más fuerte porque a mi lado están los mejores jugadores del mundo. Ya tomaremos en el club la decisión sobre qué es lo que va a ser mejor para mi".



"Me han recibido muy bien. Estamos avanzando, mirando hacia adelante. Es un ambiente en el que hay mucha amistad y es muy agradable ser recibido en este gran equipo", declaró acerca de los entrenamientos hasta ahora.



Además detalló cómo ha sido la experiencia de saltar por primera vez al estadio Santiago Bernabéu: "Estoy muy contento de poder entrenarme con este equipo, estoy muy feliz. El nivel de los futbolistas es muy diferente y estoy seguro de que eso me va a ayudar a mejorar, a ser más fuerte. Pisar por primera vez el césped del Bernabéu es muy difícil de describir con palabras".



"Estoy muy contento de estar aquí. Este es el mejor club del mundo y es un gran honor, estoy feliz. Ganar es lo más importante en el deporte y como cualquier deportista profesional quiero ganar y solo ganar", indicó también.



El arquero, quien afirmó que está aprendiendo castellano y que podría ser el primer hombre de su país en vestir la camiseta del Real Madrid, se refirió también a la figura del seleccionador ucraniano Andriy Shevchenko.



"Lo que podría decir sobre él son palabras de agradecimiento por haber creído en mí, por llevarme a la selección y darme la oportunidad de debutar y jugar. En los entrenamientos siempre tenemos un diálogo, me ayuda, comparte su experiencia. Con el motivo del traspaso me deseó mucha suerte", apuntó.