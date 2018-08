Real Madrid remonta y pasa derecho: vence 1-4 al Girona en Liga

No importa cómo empieza sino cómo termina, diría el Real Madrid, que ha comenzado con errores el duelo contra Girona, pero ha reaccionado a tiempo para remontar e imponerse por 1-4.

Al minuto 8 anulaban una jugada de gol de Benzema por fuera de lugar cuando recibía el pase y era casi todo en el visitante contra un local animado, inquieto gracias a Borja García y Granero, especialmente.



Era mucho más el local cuando llegó el golazo de García, quien al 16 se deshacía del marcador y del arquero Navas para definir arriba, inatajable.

Al 25 era mucho más el local y Nacho sacaba casi en la raya el intento de Portu, cuando no llegaba a la marca el brasileño Marcelo.



Al 37 se salvó Girona cuando el arquero Bono le puso el cuerpo a un violento remate, pero nada podía hacer para corregir la falla de Muniesa que motivó el penalti a Asensio y el buen cobro de Ramos, para el 1-1 parcial.



Al 53 vendría otra falta de Pons en el área y esta vez Benzema lo cambió por gol. No cesaba el ataque de Girona pero vino el tanto de Bale, a pura velocidad al minuto 59 y se acabó la fe del local. El puntillazo fue el doblete para Benzema –en aparente fuera de lugar- pero ya había mucha oposición en el campo.



Triunfo del Madrid que terminó bien a pesar de las dudas iniciales contra un Girona inocente e impreciso en la definición, aunque en eso último tuvo que ver el gran partido de Keylor Navas -¡uno más!-.



El colombiano Bernardo Espinosa fue inicialista y jugó un partido aceptable, pues terminó sin tarjetas amarillas, pero la goleada hace de este un dato anecdótico. Johan Mojica no jugó por lesión.