Girona roza los puestos de Europa League, al vencer 1-2 al Alavés

Dos goles de Aleix García y Christian Stuani acercaron al Girona al sueño de europeo, después de vencer al Deportivo Alavés por 1-2 en un encuentro que tuvo alternativas para los dos conjuntos y que pudo haber acabado a favor de cualquiera de los contendientes. El Alavés vio cómo le anularon tres goles en un encuentro en el que los gerundenses aprovecharon un fallo de Fernando Pacheco y un penalti de Rodrigo Ely para adelantarse en el marcador 0-2.

A pesar de todo, los locales no se rindieron y lucharon hasta el final en un partido que se enmarañó en los instantes finales y concluyó con 1-2 tras el gol de Tomás Pina. Los catalanes se colocan, de esta forma, con 47 puntos y roza los puestos que dan derecho a jugar la Europa League, mientras que el Alavés tendrá que esperar para rubricar la salvación matemática. En el Alavés estuvo 62 minutos Daniel Torres, mientras que el Girona fueron suplentes Bernardo Espinosa y Johan Mojica.



Bono tuve que emplearse a fondo en la primera jugada peligrosa del partido protagonizada por el sueco John Guidetti que recogió un pase filtrado por Jorge 'Burgui' y se plantó frente al guardameta del Girona en el minuto 2, pero no logró superarle, gracias a una mano providencial que sacó el marroquí.



Alavés salió con todo y Munir tuvo la segunda opción en el ataque posterior con un cabezazo lejano que se fue junto a la cruceta izquierda del portero visitante. La puesta en escena albiazul dejó claras las intenciones del conjunto local que llevó la iniciativa y pudo adelantarse en el minuto 9 con un remate de Ibai Gómez después de saque de esquina que no acertó a despejar la zaga catalana.



Girona aguantó la salida en tromba del plantel de Abelardo y subió la presión defensiva, que dificultó la salida de balón al Alavés y derivó en el primer remate entre los tres palos de los visitantes en el minuto 12 con un cabezazo de 'Choco' Lozano que atrapó Fernando Pacheco, bien colocado.



Los de Pablo Machín se estiraron con el paso de los minutos y el Alavés, que no renunció a la presión, buscó sorprender al contraataque, aunque los gerundenses se replegaban con criterio para evitar la superioridad numérica alavesista en estas situaciones. En el minuto 22, John Guidetti anotó el primer tanto tras rematar en el segundo palo un córner sacado por Ibai Gómez, aunque el colegiado asturiano González Fuertes, anuló el gol y decretó falta sobre el portero visitante Bono, que cayó al verde al intentar despejar el centro del futbolista vizcaíno.



Una recuperación del Girona en tres cuartos estuvo muy cerca de decantar el marcador a favor de los que vestían de amarillo en esta ocasión. Olunga recogió el balón en la frontal del área, recortó a su defensa y su disparó, que se desvió tras pegar en la zaga local, obligó a Fernando Pacheco a rectificar su posición.



A pesar de las alternativas, la movilidad de los hombres más ofensivos del cuadro vitoriano puso en problemas a la poblada defensa del Girona que tenía dificultades para bloquear las combinaciones de jugadores como Munir, Guidetti, 'Burgui' e Ibai en posiciones cercanas al área. Pero la ocasión más clara de la primera mitad fue para el hondureño Lozano, que en el minuto 37 perdonó con un tímido remate de cabeza centrado en el área pequeña y que se encontró el portero babazorro para evitar el 0-1.



Tras el paso por vestuarios el encuentro bajó el ritmo y vascos y catalanes gozaron de posesiones largas que, en cambio, no tuvieron profundidad y no inquietaron al contrario. En el minuto 56 llegó una de las polémicas del encuentro, cuando el asistente de González Fuentes anuló un gol de cabeza por fuera de juego del recién incorporado Rubén Sobrino, que remató de cabeza una gran asistencia de Ibai Gómez. Sin tiempo para digerir la decisión, Aleix García adelantó al Girona en el 58 con un libre directo escorado que buscaba el remate de un compañero, pero que nadie alcanzó y se coló tras botar en la portería de un Fernando Pacheco que reaccionó tarde con su estirada.



Alavés intentó responder tras el gol recibido, pero fue con más voluntad que con hechos, por lo que el 'Pitu' apostó por ir a por el empate con una defensa de tres jugadores y tres hombres como referencia más ofensiva. En el 78, Rodrigo Ely buscó a Manu García con una pase largo que remató el capitán con una volea con la izquierda que despejó Bono, pero Rubén Sobrino no pudo empujar a gol con la portería vacía.



Seguidamente, el capitán babazorro anotó el tanto del empate, pero de nuevo, el asistente anuló el gol por fuera de juego, mientras que en la siguiente acción, tras un saque de esquina, el colegiado señaló la pena máxima por un codazo de Rodrigo Ely sobre Juanpe y Stuani sentenció desde los once metros en la recta final. Pero el Alavés no se rindió y Tomás Pina acortó distancias en el 90, cuando el partido entró en un momento en el que hubo numerosos enfrentamientos entre varios jugadores de ambos conjuntos. Los albiazules lo intentaron, pero el Girona aguantó el resultado y arrancó los tres puntos de Mendizorroza.



Síntesis



1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Ely, Duarte; Ibai Gómez, Pina, Dani Torres (Manu García, min. 61), Burgui (Sobrino, min. 46); Munir y Guidetti.



2 - Girona: Bono; Maffeo, Alcalá, Juanpe, Muniesa, Aday Benítez; Timor, Aleix García (Pere Pons, min. 79); Lozano (Portu, min. 56), Borja García y Olunga (Stuani, min. 67).



Gol: 0-1, m.58: Aleix García, de falta. 0-2, m.86: Stuani, de penalti. 1-2, m.90: Tomás Pina.



Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Ely (min. 83), Wakaso (min. 89), Guidetti (min. 91) y Manu García (min. 93) y a los visitantes Bono (min. 80), Maffeo (min. 89), Timor (min. 91), Juanpe (min. 95) y Alcalá (min. 95).



Incidencias: partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza ante 18.366 espectadores. La recaudación de la taquilla se destinó a los clubes convenidos del Alavés.