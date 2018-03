Levante, que tuvo a Jefferson Lerma todo el partido, venció 2-1 al Eibar

Levante, que tuvo a Jefferson Lerma los 90 minutos, se impuso por 2-1 contra el Eibar y sumó su segundo triunfo consecutivo tras la llegada de Paco López al banquillo, lo que le permite comenzar a poner tierra de por medio con la zona de descenso, mientras que el conjunto vasco desaprovechó la ocasión de asomarse a la zona europea.

El Eibar afrontó con una gran personalidad el partido y desde el pitazo inicial se hizo con el dominio absoluto del juego contra un Levante incapaz de hilvanar dos pases seguidos. Kike García pudo fructificar en gol el dominio del conjunto armero, cuando apenas habían transcurrido dos minutos de juego, pero con un remate alto desaprovechó el regalo de los centrales locales.



El conjunto vasco, con una presión muy adelantada, recuperaba muy rápido el balón y una y otra vez merodeaba el área de Oier con cierto peligro. A los 21 minutos de juego, el Levante consiguió enlazar su primera jugada colectiva y pudo marcar, pero Pazzini desperdició una ocasión clarísima, al desaprovechar un rechace junto al área pequeña con un disparo muy centrado que despejó Dmitrovic.



Pese a desaprovechar esta clara ocasión, el Levante se vino arriba y mejoró sensiblemente en su juego. De hecho, cuatro minutos después conseguiría inaugurar el marcador tras un gran servicio desde la derecha de Morales, que cazó Roger entre los dos centrales para subir el 1-0 al marcador. El 'Pistolero' estaba de vuelta.



Tras el tanto se abrió mucho el partido, con idas y venidas de un campo a otro, aunque la ocasión más clara la generaría el Eibar, a diez minutos del descanso, pero Jordán no aprovechó el error de Cabaco, gracias a la rápida salida del meta Oier que le cerró el hueco para el disparo. En los compases finales del primer acto, el Levante perdió por lesión a Campaña, que estaba siendo uno de sus jugadores más destacados en las labores de creación.



Aunque el Eibar trató de imponer su juego en la reanudación, Levante se resistía a doblegarse y Mendilibar tuvo que echar mano de un doble cambio ofensivo, con la entrada de Unui y Charles, para dar una mayor profundidad al juego de su equipo, si bien instantes antes de las sustituciones Jordan estrelló un remate de volea en el larguero.



El equipo vasco incrementó su dominio y tras un saque de esquina, Charles puso las tablas en el marcador. Apenas pudo disfrutar el Eibar del empate, ya que tras el saque de centro, el Levante volvió a adelantarse, al aprovechar Boateng una mala cesión de Arbilla, para batir a Dmitrovic.



Al Eibar no le quedó otra que volver a remar y buscar el área rival, cada vez con más riesgo, lo que aprovechó el Levante para buscar un contraataque con el que sentenciar el partido. Sin embargo, no hubo variaciones en el tanteador y la afición levantinista pudo disfrutar de una victoria local que no veía desde el pasado mes de septiembre.



Síntesis



2. Levante: Oier, Coke, Cabaco, Rober Pier, Luna (Pedro López, m.54); Lerma, Campaña (Lukic, m.45), Morales, Ivi; Pazzini (Boateng, m.60) y Roger.



1. Eibar: Dmitrovic, Cote (Junca, m.72), Arbilla, Ramis, Capa: Jordán, Dani García, Escalante (Charles, m.59); Pedro León, Iván Alejo (Inui, m.59) y Kike García.



Goles: 1-0,m.25: Roger. 1-1, m.63: Charles. 2-1, m.64. Boateng.



Árbitro: Iglesias Villanueva (C.Gallego). Amonestó por el Levante a Cabaco, Lukic, Lerma y Roger, y por el Eibar a Dani García, Arbilla y Charles.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la Liga disputado en el estadio 'Ciutat de València' ante 16.028 espectadores.