'Se ha cagado un poco': Zidane sobre ausencia de Ramos durante cinco minutos

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo, autor de los dos tantos en la victoria sobre el Eibar en Ipurúa, "es de otra galaxia. "Lo que hace es muy positivo, siempre cree que va a marcar y es un jugador diferente, especial. #Sus números hablan por sí mismos", reconoció. .

Zidane valoró de forma muy positiva la trabajada victoria de los suyos e incluso reconoció que el Eibar había sido "claramente superior", "sobre todo en la primera parte", aunque no le sorprendió, ya que el francés sabía "que iba a ser un partido muy duro".



Zidane añadió que habían sufrido para salir con la victoria, ya que a su juicio el Eibar había hecho "un gran partido", y que sus pupilos no habían "encontrado su juego".



No obstante, se congratuló de que sus jugadores tuvieran "otras cosas", como carácter y lucha. "Hemos sufrido, y hemos tenido dificultades con el balón, pero hemos sabido sufrir juntos, que es lo más importante", dijo.



Respecto a las opciones de los suyos en la Liga, manifestó que todos "se pueden despistar", por lo que lo importante para su equipo es "sumar de tres en tres cada jornada".



Además, el entrenador francés también habló de la ausencia por casi cinco minutos de Sergio Ramos en el partido. Al minuto 73, el capitán fue al camerino y luego volvió para terminar el encuentro con total normalidad. "Se ha cagado un poco", dijo entre risas el técnico sobre aquella situación



Con EFE