'No gastamos 150 millones en un jugador, hay que ser creativo':Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró en una entrevista que su club no puede gastar 150 o 200 millones de euros en fichar a un jugador como los equipos "súper poderosos", de manera que tiene que ser "creativo" a la hora de encontrar nuevos futbolistas.

"No tenemos las opciones de los súper poderosos de gastar 150 o 200 millones de euros en un jugador. De manera que tenemos que intentar ser creativos, teniendo en mente lo que necesitamos para hacer el equipo mejor y desarrollar las piezas que tenemos", explicó en una entrevista a la web 'The Coaches' Voice'.



Para Simeone, esto significa que el cuerpo técnico rojiblanco tiene que "trabajar un montón" para no cometer errores a la hora de elegir a sus nuevas contrataciones. "Suena cansado, y tengo que decir que lo es. Lo único que pido es energía, la energía para mantenerme en calma y comunicar lo que siento. Eso es lo más difícil de sostener, porque de un día para otro se puede ir", señaló.



El entrenador del Atlético manifestó en esta entrevista que el Atlético es "su vida", ya que lleva trece años vinculado al club, en el que fue jugador en dos etapas (1994-1996 y 2003-2005) y que dirige como entrenador desde hace seis años y medio (llegó en diciembre de 2011).



"Son trece años de historia haciendo casi lo imposible", valoró el técnico, que explicó cómo siendo jugador del Lazio italiano decidió que querría continuar su carrera en el futuro en los banquillos y cómo rechazó dos ofertas del Racing de Avellaneda argentino antes de aceptar la tercera, en febrero de 2006.



Sobre su llegada al Atlético en diciembre de 2011, aseguró que desde que se marchó como jugador estuvo "preparando el regreso" y que a su llegada le sirvió mucho conocer el club, a sus empleados, su presidente y, sobre todo, a su público.



"La gente del Atlético siempre ha querido tener un equipo competitivo, fuerte en defensa. Un equipo que pudiera jugar al contraataque y que fuera una molestia para los súper poderosos. Mi objetivo se centró en eso", rememoró.



Para Simeone el momento clave fue cuando ganaron la Liga Europa en la temporada de su llegada al club, lo que fue el inicio de un grupo que sabía que quería "luchar contra los más grandes" y logró algo "casi imposible" como es ganar una Liga contra el Real Madrid y el Barcelona, la de la temporada 2013-14. "Esa temporada seguramente será recordada en la historia del fútbol español", dijo Simeone.