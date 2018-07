'Yerry ha sido goleador pero lo queremos para defender': Valverde

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no pudo evitar las preguntas sobre el futuro del colombiano Yerry Mina durante la gira de partidos amistosos en Estados Unidos, que no disputa el colombiano por encontrarse de vacaciones.

"Hay espacio para todos los que quieren triunfar y llevar para arriba al Barça. Yerry es un gran jugador, ha sido goleador pero sobre todo lo queremos para defender. Lo esperamos, llegará en poco tiempo y esperamos lo mejor de él", comentó el entrenador.



Evidentemente, Valverde no da luces sobre el futuro del zaguero, cuya gran participación en el Mundial de Rusia fue tan destacada que motivó a varios clubes a preguntar por sus servicios, teniendo en cuenta que no acabó de meterse nunca en los planes del DT.



La llegada de otros defensores, como el francés Lenglet, sumada a la fortaleza y regularidad de la llave Pique-Umtiti, juegan en contra de la intención manifiesta de Mina de quedarse en el equipo de Messi.



Además de Mina, Valverde se refirió a Arthur, uno de los recién llegados para la posición del colombiano: "Es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. Llevamos ya tiempo trabajando juntos y trabajamos para que se vaya acoplando. Él estaba muy motivado y le ha salido un gran partido".



Munir fue otro de los destacados: "está muy motivado, como muchos jugadores, se ha ido relacionando con el gol y el equipo", dijo Valverde.