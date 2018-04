'Oblak es muy bueno', dice Zidane sobre el arquero del Atlético en el derbi

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó este domingo en rueda de prensa, después de empatar 1-1 ante el Atlético de Madrid, que el portero Jan Oblak, clave en el encuentro entre ambos equipos, "es muy bueno".

El técnico francés alabó al guardameta del Atlético de Madrid, que con varias intervenciones, evitó la victoria del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.



"Oblak es muy bueno, pero no es mi jugador. Cada cosa que hace, lo demuestra. En la falta de Sergio Ramos (al final del partido) ha hecho una buena parada. Pero no es jugador mío", resaltó Zidane declaró estar muy "contento" con el encuentro que firmaron sus jugadores y dijo que el Real Madrid "mereció más claramente", aunque reconoció que en un tramo del encuentro, el Atlético fue superior.



"Es una pena. Hemos tenido muchas ocasiones. Al final, también se pudo perder el partido. Tuvimos muchas ocasiones en la primera parte, marcamos al inicio de la segunda. Después del gol, tuvimos diez minutos difíciles y ahí nos marcaron. Contento. Hemos tenido intención de jugar, de presionar... la pena es que no conseguimos los tres puntos", comentó.



Cuestionado por el cambio de Cristiano Ronaldo, sustituido en la segunda parte por Karim Benzema, declaró que simplemente lo hizo para darle descanso porque "hay muchos partidos" a lo largo del curso. "Cristiano también es inteligente. Hay momentos donde no y momentos donde sí. Hoy en día, él lo necesita. Además, cada día se encuentra mejor. Se le ve. Cristiano es Cristiano, de toda la vida ha sido este jugador, marcando 60 goles cada temporada. No hay otro que lo hace. Otros pueden marcar, lo hicieron antes, y tenemos que pensar en positivo. Mejor que esté Cristiano con nosotros", agregó.



Además, dejó claro que el Real Madrid mantendrá su objetivo de acabar la Liga en el segundo puesto y señaló que intentará recortar todos los puntos posibles al Atlético de Madrid. "Hoy no se ha podido. Hemos tenido muchas ocasiones. Hicimos muchas cosas para ganar. No lo logramos, pero el objetivo es siempre el mismo, intentar recortar puntos y alcanzar el segundo puesto", manifestó.



Por último, habló sobre cómo piensa recomponer la defensa ante el Juventus con la baja por sanción de Sergio Ramos y las lesiones de Nacho Fernández y Jesús Vallejo: "No tengo claro, tenemos que ver cómo va Jesús. Ayer se resintió de algo después del entrenamiento. Cuando un jugador tiene algo de molestias, no podemos arriesgar. Espero que esté el miércoles Jesús y sino veremos qué haremos", finalizó.