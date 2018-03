'No es del Real Madrid y yo hablo de los míos': Zidane sobre Neymar

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dijo este sábado en rueda de prensa, en referencia a un hipotético fichaje del brasileño Neymar la próxima temporada, que no es "bueno" hablar de un jugador que no pertenece a su club.

El técnico francés volvió a halagar al jugador del París Saint Germain pero quiso mostrarse respetuoso con el conjunto francés, que fichó el pasado verano a Neymar tras pagar al Barcelona 222 millones de euros.



"Cada uno puede decir lo que quiera. Es un jugador muy bueno, pero no es del Real Madrid. Yo hablo de los míos. Son comentarios vuestros. No está bien hablar de un jugador que no es nuestro. Respetamos al PSG y nosotros no podemos pensar en esas cosas", declaró.



"Son comentarios vuestros, pero al final, digo lo mismo. Es un jugador muy bueno y lo sabemos. Todo el mundo sabe lo que es Neymar. Pero al final no es bueno hablar de un jugador que no es nuestro. Tenemos que respetar".



Hay un final de temporada en el que tenemos que pensar en nuestras cosas", insistió. Además, cuestionado por si Neymar podría estar junto a la BBC (Bale, Benzema y Cristiano), aseguró que los buenos futbolistas pueden formar parte de cualquier club y jugar en cualquier sitio y posición.



"Aquí hay muchos muy buenos. La mezcla de la BBC y otros jugadores... todos los que vienen a jugar en este club saben dónde están y lo que hace el club lo hace siempre pensando en estas cosas, en la importancia del equipo", finalizó.



EFE