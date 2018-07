Se acabó el Mundial… hace varios días que pasó en Rusia

Hace tres días que el sol castiga a Moscú. El calor es asfixiante desde las primeras horas de la mañana y en el Metro la gente abre las angostas ventanas de par en par buscando un poco de aire frío… y un respiro al característico olor del ruso, una mezcla tóxica de sudor y vaya uno a saber qué en las más altas concentraciones.

Las chicas andan aún más descubiertas en las calles, donde todavía se ven muchos turistas, que van siempre de prisa, haciendo las compras de última hora y visitando museos e iglesias en auténticas carreras contra el reloj. A la pregunta de si tienen entradas para la final del Mundial, contestan: ¿Para qué?



El torneo se acabó para muchos hace tiempo y ahora la tarea es tomarse todas las selfies posibles, beber todas las cervezas con alcohol que tolere el cuerpo y enviar toda la ‘mala vibra’ al equipo que acabó con el sueño mundialista.



Los latinos, como siempre, ponen el ritmo. Aparecen tres atractivos amigos brasileños y sólo quieren que les tomen fotos. De fútbol no quieren saber nada. “Se acabó esto, ya nos vamos a casa”, dice, sonriente, el de las gafas cuadradas. Ante la insistencia, su amigo grita: ¡Allez Le Bleus! Claro, fueron los franceses los que sacaron del camino al archienemigo, Argentina, así que ahora van a muerte con ellos… así como, hace cuatro años, la ‘verdeamarela’ se pintó de blanco, amarillo y rojo para apoyar a Alemania en el Mundial de Suramérica. La rivalidad es la rivalidad en cualquier lugar del mundo.



Distinta es la película, obviamente, entre los argentinos. Coinciden en que no tienen ganas de saber del Mundial pero le van a Modric como si se tratara del mismísimo Messi. “¿Vos no creés que es más lindo un campeón que nunca ganó un Mundial?”, me pregunta el del pelo largo y la camiseta albiceleste, que viaja por Rusia con la madre y tres hermanos adolescentes.



Son las dos comunidades más grandes que hinchas por estos días en Moscú. Brasileños y argentinos compraron tiquetes y reservaron entradas y boletas para la final porque no dudaron jamás que estarían en este partido. Tienen plan de pasar mañana por el estadio para revender sus entradas y prefieren ir a una zona de bares a ver por ratitos en partido mientras emborrachan la pena de no ver a los suyos como protagonistas de la final el estadio Luzhniky. Les sigue doliendo a ambos por igual que hoy se hable de Modric y no de Messi, de Mbappé y no de Neymar. Bueno, en rigor a los argentinos les duele especialmente el nombre del chico del PSG.



Pero de los protagonistas se escucha poco en la Plaza Roja, por ejemplo. Un par de camisetas de cuadros rojos pasan sin atender a los orientales que les piden fotos y hay más banderas y gentileza en los rusos que andan por ahí envueltos en sus banderas. ¿Franceses? En más de una hora no pasó ni uno solo. Dicen que los hinchas andan buscando sus entradas para este domingo desesperadamente y que habrá que esperar hasta el domingo, en el Fanzone o el mismo estadio para verlos en todo su furor.



Pero no están en el metro, ni en el mercado, no hacen presencia en los parques atestados de turistas y, en realidad, no se sienten. Es que el Mundial se acabó hace ya un par de días aunque muchos se empeñen en negarlo. La fiesta del fútbol, aún antes del partido definitivo, ya parece en modo ‘guayabo’.



Jenny Gámez A.

Editora FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia