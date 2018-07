Ambiente de amistoso: Francia-Croacia apenas despiertan emociones

Es como llegar a un partido amistoso. Pequeños grupos de hinchas caminan de un lado a otro buscando entradas de última hora, algunos apuran la última cerveza antes de meterse en la fila de entrada, otros más compran recuerdos en la tienda oficial. Nada de miradas desafiantes, chistes subidos de tono, canciones desobligantes contra el rival. Silencio.

Se cuentan por decenas no por miles. Los tambores, las barras, los exóticos disfraces de los que presumíamos hace cuatro años, en Brasil, brillan por su ausencia y apenas algunos músicos locales se atreven a improvisar algo para despertar los ánimos.



Ya no está la cebra argentina, el ‘decime que se siente’ es un vago recuerdo, no gritan arengas los de las camisetas alemanas que sólo hablan portugués, no se abrazan en las entradas del estadio unos y otros para desearse suerte –de la mala y de la buena-, ni siquiera hace sol. Es lindo el escenario de la final entre Francia y Croacia pero no es el Maracaná. ¡Que lejos ha quedado la emoción del fútbol!



Ahora nos cruzamos con las hordas de orientales y, si no tenemos camisetas de cualquier equipo del mundo –da igual si jugó el torneo o no- pasamos desapercibidos.



Los pocos hinchas con camisetas de Francia y Croacia son presa de los adictos a la selfie y de los canales de televisión, que mueren de tedio en las afueras del Estadio Luzhniki, escenario de la final de la Copa del Mundo. No dan más de tres pasos seguidos sin que les pidan entrevistas y ellos, medio borrachos, medio cansados, ya no quieren sino entrar a la cancha.



¡Eso es! Cansancio. Estamos todos agotados de contemplar el metro, de las siete hermanas (los rascacielos del Moscú) y la Plaza Roja, del olor del ruso promedio y de andar por la vida sin entender ni una sola palabra que no se diga a través del traductor de Google. Croatas, franceses y todos los demás caminan al último partido con unas ganas locas de que termine. Parecen cansados.



Los croatas no se toman la molestia de parar cuando les piden fotos o declaraciones, los franceses parecen más tensos con el rótulo de favoritos y solo algunos –muy apuestos, hay que decir-, atienen a las preguntas. “¡Allez Le bleus! Repiten, sin importar qué les preguntan. Pero al menos sonríen.

Pasan los mexicanos escondidos en sus gigantes sombreros, los argentinos que estaban seguros de llegar a esta instancia como protagonistas y ahora ya no quieren perderse el dinero de las entradas, los brasileños, otros optimistas que se veían dando alaridos en defensa de Neymar en una tarde calurosa como la de este domingo, unos muy pocos colombianos con disfraces de mujer y sostén del trofeo mundialista, los peruanos, que siempre fueron muchos y muy apasionados y pasa el Mundial ante la apatía de los rusos, cansados también de los atascos en el transporte y las preguntas en idiomas que no entienden.



El torneo se va entre el desinterés y el agotamiento, entre el absurdo de prohibir las imágenes de las hermosas mujeres en los estadios (¡tantos a los que sólo les quedaba eso en este torneo!) y la tentación demostrarlas a todas, a las rusas que son particularmente bellas, entre las camisetas de Messi, Cristiano, Neymar, Iniesta y la gran cantidad de ausentes en la fiesta final.



No hubo entusiasmo en las tribunas desde el día que Rusia se fue de su Copa y desde el momento en que Uruguay nos dejó a los latinos con el grito de campeón atorado en la garganta. Tiene razón Infantino, presidente de la Fifa, cuando agradece a los del trópico el show del Mundial. Esta cierre con ese sabor habría sido más feliz de contar.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia